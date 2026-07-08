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Miriam Leone spietata, riapre il caso Patrizia Reggiani con Gucci Game Over: risposta epica a Lady Gaga

Gabriele Muccino dirige la risposta italiana a "House of Gucci": sei episodi per raccontare tradimenti, potere e sangue nella dinastia più famosa della moda.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Fashion, potere e un omicidio studiato minuziosamente: Sky mette le mani su uno degli scandali più clamorosi della storia italiana con Gucci: Game Over, che vede alla regia Gabriele Muccino. Miriam Leone è la protagonista, chiamata a incarnare Patrizia Reggiani -interpretata già da Lady Gaga in House of Gucci – in una serie che punta dritto al mercato internazionale. Le aspettative sono altissime, e le prime immagini svelate nelle scorse ore non fanno che accrescere la curiosità.

Gucci: Game Over, Miriam Leone è Patrizia Reggiani nella serie di Sky: le prime immagini (mozzafiato)

Una delle storie familiari più controverse e affascinanti del mondo della moda torna sullo schermo con Gucci: Game Over, la nuova serie prodotta da Sky Studios e Lucky Red. Sky Italia ha presentato le prime immagini del progetto, una miniserie in sei episodi pensata anche per il pubblico internazionale e prevista su Sky nel 2027. Alla regia c’è lo magistrale Gabriele Muccino. A interpretare Patrizia Reggiani, condannata per aver organizzato l’omicidio dell’ex marito Maurizio Gucci, sarà Miriam Leone. Francesco Scianna vestirà invece i panni di Maurizio Gucci, mentre Matilda Lutz interpreterà Allegra Gucci, figlia della coppia e autrice del libro autobiografico da cui prende ispirazione la serie.

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Nel cast saranno presenti anche:

  • Francesco Acquaroli (Aldo Gucci)
  • Paolo Pierobon (Rodolfo Gucci)
  • Sergio Romano (Paolo Gucci)

La storia racconterà il declino della celebre dinastia della moda attraverso conflitti familiari, rivalità interne e lotte di potere che portarono alla crisi dell’impero Gucci. Stando a qualche anticipazione, la narrazione sarà sviluppata su più linee temporali e seguirà soprattutto il punto di vista di Patrizia Reggiani e di sua figlia Allegra.

Gucci: Game Over, la risposta italiana a House of Gucci

La serie si basa sul memoir di Allegra Gucci, Fine dei giochi – Luci e Ombre Sulla Mia Famiglia, che ricostruisce il rapporto tra i suoi genitori, gli anni precedenti e successivi al divorzio e i retroscena dell’omicidio di Maurizio Gucci, ucciso a Milano il 27 marzo 1995. Reggiani venne condannata nel 1998 per aver commissionato il delitto. Attraverso questa produzione, Sky punta a raccontare il lato più intimo e drammatico di una delle famiglie italiane più celebri, mostrando come ambizioni personali, scontri interni e lotte per il controllo abbiano contribuito alla fine di una delle dinastie più importanti della moda internazionale. Questo progetto potrebbe essere la risposta tutta italiana a House of Gucci, film del 2021, di Ridley Scott, in cui a vestire i panni di Patrizia Reggiani è Lady Gaga, mentre Maurizio Gucci è interpretato da Adam Driver.

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