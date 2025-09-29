Su NOW TV arriva la risposta italiana ad House of Gucci: sfida aperta anche a Terra Amara Tratta dalle memorie di Allegra Gucci, la serie racconterà i lati oscuri della storia dietro al famoso brand di moda

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Potere, rivalità, lusso e un omicidio. Potrebbe sembrare una serie turca, o quantomeno un prodotto internazionale, ma in realtà è una saga italiana che promette di mettere in crisi persino un colosso come Terra Amara. E la cosa migliore? Non si tratta di un racconto di fantasia, ma sarà basato su una storia vera. Arriverà in streaming su NOW TV, ma occorrerà ancora attendere un po’, perchè le riprese partiranno nella primavera del 2026.

Gucci – Fine dei giochi, la risposta italiana ad House of Gucci in streaming su NOW TV

Basata sul libro Fine dei giochi – Luci e ombre sulla mia famiglia la serie è ispirata al memoir di Allegra Gucci, figlia di Maurizio e nipote del fondatore della maison. Un racconto che intreccia glamour e tragedia, amori e vendette, eredità e conflitti insanabili. Isabella Aguilar, Flaminia Gressi e Gabriele Muccino hanno firmato la sceneggiatura, promettendo un intreccio intenso e senza respiro. A far da motore alla narrazione è l’omicidio di Maurizio Gucci, commissionato dall’ex moglie Patrizia Reggiani. Una storia di cronaca nera che fa il giro del mondo, superando i confini della moda e diventando in un certo senso il simbolo di un’Italia fatta di eccessi.

Gucci – Fine dei giochi promette di raccontare i dietro le quinte di passerelle e jet privati, ossia la spietata verità per cui un potere costruito sull’immagine può crollare da un momento all’altro. Il tutto mescolando la tensione del thriller al fascino del melodramma: una formula che appassionerà chi ama le fiction italiane, ma anche chi segue i successi internazionali di Netflix o Mediaset. L’attesa è già alta, ma bisognerà aspettare, come detto: le riprese inizieranno solo nella primavera del 2026.

Dove vedere in streaming House of Gucci

Se, intanto, volete ingannare l’attesa recuperando House of Gucci con Adam Driver e Lady Gaga, trovate il film diretto da Ridley Scott in streaming all’interno del catalogo di Prime Video.

