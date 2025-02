Guai con la legge per Miriam Leone: cosa le è successo Tanti i dettagli sul film Metti la nonna in freezer, a partire dai veri casi di cronaca che l'hanno ispirata, fino al ruolo scritto per Fabio De Luigi

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Claudia, impersonata da Miriam Leone, è una giovane restauratrice da tempo in crisi lavorativa, che per tirare avanti è costretta a fare affidamento unicamente sulle finanze dell’anziana nonna Brigit. All’improvvisa morte di quest’ultima, per evitare la bancarotta, la ragazza, insieme alle sue amiche e colleghe Rossana e Margie, arriva alla drastica decisione di nascondere e conservare il cadavere della nonna nel freezer, pianificando una truffa per continuare a incassarne la pensione. La situazione degenera quando nella vita di Claudia fa capolino Simone, un maldestro ma incorruttibile maresciallo della Guardia di Finanza, il quale dopo una delusione d’amore si è gettato a capofitto nel lavoro. Lui s’innamora a prima vista di lei, cominciando a corteggiare assiduamente la ragazza senza sospettare minimamente della truffa; al contrario, Claudia teme che l’uomo stia prima di tutto indagando su di lei.

Metti la nonna in freezer va in onda stasera su Rai Movie alle 21:10. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Guida TV

Potrebbe interessarti anche