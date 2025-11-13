Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Bianca Guaccero scrive a Pernice dopo l’infortunio: “Il mio cuore trabocca d’orgoglio”, qual è il suo futuro a Ballando

La fidanzata di Giovanni Pernice celebra il suo coraggio dopo l’infortunio. Ecco cosa lo aspetta nelle prossime puntate di Ballando con le Stelle.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Bianca Guaccero ha voluto celebrare il coraggio e la determinazione del fidanzato Giovanni Pernice dopo l’infortunio alla spalla durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Con un messaggio pieno di emozione su Instagram, l’attrice ha fatto trasparire tutto il suo orgoglio e il sostegno al ballerino, confermando quanto il loro legame, nato lo scorso anno durante l’edizione vinta da lei, sia oggi più forte che mai.

Le parole commoventi di Bianca Guaccero dopo l’infortunio di Pernice

È stato un gesto d’amore che ha conquistato i fan: Bianca Guaccero, fidanzata di Giovanni Pernice, ha dedicato al ballerino un messaggio pieno di emozione subito dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. L’attrice e conduttrice, che ha conosciuto Pernice lo scorso anno durante l’edizione che ha vinto, ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram: «Il mio cuore trabocca di orgoglio e batteva insieme al tuo».

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Un messaggio che non celebra solo la vittoria della puntata ottenuta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, ma anche la grande forza del danzatore, che è riuscito a completare l’esibizione nonostante un problema alla spalla. Le parole di Bianca trasmettono tutto l’orgoglio e l’ammirazione per la determinazione del compagno: un legame nato sotto i riflettori di Ballando e consolidato giorno dopo giorno, che ora trova un momento di celebrazione pubblico e sincero.

Il futuro di Giovanni Pernice a Ballando: determinazione e prudenza

Nonostante il piccolo incidente, con la spalla uscita durante l’ultima puntata, Giovanni Pernice non dovrà fermarsi. Gli organizzatori dello show e il ballerino stesso hanno rassicurato il pubblico: la partecipazione alla prossima diretta di sabato non è in pericolo. Per precauzione, Pernice potrebbe utilizzare una fascia elastica a sostegno della spalla e fare maggiore attenzione nei movimenti più complessi, ma nulla impedirà al pubblico di vederlo di nuovo in pista. La sua esperienza e la professionalità gli permetteranno di affrontare le coreografie senza compromettere la qualità delle esibizioni.

Inoltre, Francesca Fialdini, la sua partner di ballo, continuerà a sostenere il compagno con la stessa grinta che li ha contraddistinti fin dall’inizio della gara. La coppia ha dimostrato già in passato quanto la determinazione e il lavoro di squadra possano superare anche gli imprevisti più difficili, trasformando un momento di difficoltà in una nuova occasione per brillare. Con il sostegno di Bianca Guaccero e la passione che lo caratterizza, Giovanni Pernice si prepara quindi a tornare sul palco, pronto a regalare al pubblico esibizioni emozionanti e a confermare ancora una volta perché è uno dei protagonisti più amati di Ballando con le Stelle.

Potrebbe interessarti anche

Giovanni Pernice e Bianca Guaccero

Pernice sorprende Bianca Guaccero: “Proposta di matrimonio in diretta a Ballando con le stelle”, il retroscena choc

Stando ad alcuni rumor il ballerino starebbe pensando di chiedere alla conduttrice d...
Giovanni Pernice e Francesca Fialdini

Ballando con le Stelle, allarme Pernice: grave infortunio alla spalla. Fialdini sempre più in bilico

Nel dietro le quinte del programma, il ballerino ha ammesso di essersi fatto male du...
Andrea Delogu

Ballando con le stelle, mistero Andrea Delogu: perché non ballerà con più Pernice

Stando a recenti indiscrezioni, la conduttrice avrebbe dovuto fare coppia con il bal...
Bianca Guaccero, morto il papà: la dedica di Pernice in diretta a Ballando con le stelle

Il lutto di Bianca Guaccero, morto il papà Ettore. La dedica di Pernice in diretta Tv a Ballando con le stelle

Bianca Guaccero piange la perdita del papà Ettore: il ricordo commovente, i momenti ...
Bianca Guaccero

Bianca Guaccero, la svolta (doppia): nozze con Pernice e fiction attesissima su Rai 1. Cosa succede

La conduttrice potrebbe essere pronta al grande passo con il fidanzato ballerino. Me...
Barbara D'Urso a Ballando con le stelle

Ballando con le Stelle, pagelle: (primo) trionfo di Barbara D'Urso (8), Convertini fa una gara a parte (7), Colombari ingenua (5)

Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 11 ottobre del dance show d...
Ballando con le Stelle anticipazioni 11 ottobre 2025

Ballando con le Stelle: nuovo orario, rabbia Barbara D'Urso e un campione del mondo in pista. Cosa vedremo stasera

Puntata 'notturna' con il dancing show che va in onda su Rai 1 dopo la partita di ca...
Raimondo Todaro

Raimondo Todaro, bordata a Ballando con le Stelle dopo l’addio: cos’ha svelato su giuria ingiusta, Mariotto e Fialdini

Ospite nel salotto de La Volta Buona, il ballerino ex Amici ha rifilato una stoccata...
Francesca Fialdini

Ballando con le Stelle, come sta Francesca Fialdini? L’infortunio al piede

Francesca Fialdini si è infortunata in modo serio durante le riprese prove, ora è ri...

HeyLight

Vacanze e budget

La soluzione per prenotare viaggi senza rinunce

LEGGI

Personaggi

Giovanni Pernice

Giovanni Pernice
La conduttrice Bianca Guaccero

Bianca Guaccero
Pasquale La Rocca

Pasquale La Rocca
Nikita Perotti

Nikita Perotti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963