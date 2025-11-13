Bianca Guaccero scrive a Pernice dopo l’infortunio: “Il mio cuore trabocca d’orgoglio”, qual è il suo futuro a Ballando La fidanzata di Giovanni Pernice celebra il suo coraggio dopo l’infortunio. Ecco cosa lo aspetta nelle prossime puntate di Ballando con le Stelle.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Bianca Guaccero ha voluto celebrare il coraggio e la determinazione del fidanzato Giovanni Pernice dopo l’infortunio alla spalla durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Con un messaggio pieno di emozione su Instagram, l’attrice ha fatto trasparire tutto il suo orgoglio e il sostegno al ballerino, confermando quanto il loro legame, nato lo scorso anno durante l’edizione vinta da lei, sia oggi più forte che mai.

Le parole commoventi di Bianca Guaccero dopo l’infortunio di Pernice

È stato un gesto d’amore che ha conquistato i fan: Bianca Guaccero, fidanzata di Giovanni Pernice, ha dedicato al ballerino un messaggio pieno di emozione subito dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. L’attrice e conduttrice, che ha conosciuto Pernice lo scorso anno durante l’edizione che ha vinto, ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram: «Il mio cuore trabocca di orgoglio e batteva insieme al tuo».

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un messaggio che non celebra solo la vittoria della puntata ottenuta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, ma anche la grande forza del danzatore, che è riuscito a completare l’esibizione nonostante un problema alla spalla. Le parole di Bianca trasmettono tutto l’orgoglio e l’ammirazione per la determinazione del compagno: un legame nato sotto i riflettori di Ballando e consolidato giorno dopo giorno, che ora trova un momento di celebrazione pubblico e sincero.

Il futuro di Giovanni Pernice a Ballando: determinazione e prudenza

Nonostante il piccolo incidente, con la spalla uscita durante l’ultima puntata, Giovanni Pernice non dovrà fermarsi. Gli organizzatori dello show e il ballerino stesso hanno rassicurato il pubblico: la partecipazione alla prossima diretta di sabato non è in pericolo. Per precauzione, Pernice potrebbe utilizzare una fascia elastica a sostegno della spalla e fare maggiore attenzione nei movimenti più complessi, ma nulla impedirà al pubblico di vederlo di nuovo in pista. La sua esperienza e la professionalità gli permetteranno di affrontare le coreografie senza compromettere la qualità delle esibizioni.

Inoltre, Francesca Fialdini, la sua partner di ballo, continuerà a sostenere il compagno con la stessa grinta che li ha contraddistinti fin dall’inizio della gara. La coppia ha dimostrato già in passato quanto la determinazione e il lavoro di squadra possano superare anche gli imprevisti più difficili, trasformando un momento di difficoltà in una nuova occasione per brillare. Con il sostegno di Bianca Guaccero e la passione che lo caratterizza, Giovanni Pernice si prepara quindi a tornare sul palco, pronto a regalare al pubblico esibizioni emozionanti e a confermare ancora una volta perché è uno dei protagonisti più amati di Ballando con le Stelle.

Potrebbe interessarti anche