Eric Dane e l'intelligenza artificiale: la moglie rivela il segreto dei suoi ultimi mesi di vita
Rebecca Gayheart, moglie di Eric Dane, sostiene apertamente un progetto che sfrutta l'Intelligenza artificiale, spiegando l'importanza che ha avuto per suo marito
Rebecca Gayheart ha fatto delle rivelazioni inedite sulle ultime settimane di vita di Eric Dane. La vedova del defunto attore, 54 anni, ha raccontato a Variety di un progetto a cui Dane stava lavorando poco prima di morire, il 19 febbraio all’età di 53 anni, appena 10 mesi dopo aver reso pubblica la sua diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica (SLA).
Eric Dane tornato a parlare con i cari prima della morte: la confessione della moglie
Gayheart ha raccontato che l’ex star di Grey’s Anatomy ha collaborato con la società di intelligenza artificiale ElevenLabs per ripristinare la sua capacità di comunicare con i propri cari. Ha rivelato che il marito "era davvero emozionato, perché stava perdendo la voce e comunicare diventava sempre più difficile per lui, giorno dopo giorno. Quindi la cosa è diventata quasi urgente".
Secondo il sito web ufficiale, "l’ElevenLabs Impact Program fornisce licenze gratuite a persone con esigenze di accessibilità e a organizzazioni non profit nei settori sanitario, educativo e culturale". Il progetto di restauro vocale utilizza specificamente registrazioni passate per creare una voce sintetica per persone come Dane.
La donna ha raccontato che, nelle ultime settimane di vita del marito, hanno ascoltato la riproduzione della sua voce ottenuta proprio grazie all’Intelligenza Artificiale: "Aspettava con ansia di ascoltarla, e quando l’abbiamo ricevuta da ElevenLabs è stato un momento davvero importante. È stato un momento potente", ha ricordato. "L’abbiamo ascoltata, ed Eric si è emozionato visibilmente. E quando l’ho sentita, ho pianto. Credo che tutti nella stanza abbiano pianto", ha aggiunto.
Rebecca Gayheart determinata a portare avanti il sogno del marito
Il desiderio di Eric Dane era dunque quello di sostenere questo progetto e ora che lui non c’è più è lei a voler portare avanti questo desiderio: "Voleva sostenere l’amore e il movimento [sulla SLA], e quindi sono lì per farlo per lui", ha spiegato Rebecca Gayheart, sottolineando infine quanto la semplice voce possa essere un aiuto importantissimo per una persona malata.
