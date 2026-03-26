Grey’s Anatomy, durissimo colpo nel finale di stagione: l'addio (toccante) alla serie di due personaggi storici Due volti storici di Grey’s Anatomy diranno addio al Grey Sloan nel finale di stagione: i fan sotto choc, ma la serie lascia aperta ogni possibilità. I dettagli

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Una delle cose più spiacevoli per chi guarda una serie è riuscire ad accettare l’uscita di scena di volti che abbiamo amato e apprezzato. Purtroppo, i fan di Grey’s Anatomy, a breve, dovranno fare questa cosa. Dopo una stagione già intensa, due volti storici (due pilastri, oseremo dire) Kim Raver e Kevin McKidd, lasceranno ufficialmente il Grey Sloan Memorial, portando via i loro personaggi, Owen Hunt e Teddy Altman. Due addii importanti che segneranno lo show, considerando la loro lunga presenza e il ruolo centrale nella serie. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Grey’s Antomy, Kim Raver e Kevin McKidd salutano la serie: finale di stagione sconvolgente

Purtroppo, è così e non è una fake news: due storici membri del cast di Grey’s Anatomy, Kim Raver e Kevin McKidd, lasceranno la serie al termine della ventiduesima stagione. La loro uscita è particolarmente rilevante poiché, nella trama, i loro personaggi, Teddy Altman (Raver) e Owen Hunt (McKidd), hanno condiviso una lunga storia d’amore: da amici a coppia sposata con figli, fino a genitori separati che continuano a collaborare. Secondo fonti interne, gli attori sono stati informati della loro uscita più di un mese fa. Il loro ultimo episodio andrà in onda il 7 maggio su ABC, con possibilità di streaming su Hulu il giorno successivo. Sebbene la serie non sia ancora ufficialmente rinnovata per la prossima stagione, è probabile che lo sarà, probabilmente con un numero di episodi leggermente inferiore e un budget ridotto. McKidd è entrato nella quinta stagione nel 2008, diventando un punto di riferimento e dirigendo 48 episodi a partire dalla settima stagione, incluso il suo episodio d’addio. Raver, arrivata nella sesta stagione del 2009 come ruolo ricorrente, è poi diventata presenza regolare e ha diretto tre episodi. La loro uscita di scena congiunta riflette la lunga e complessa relazione dei personaggi Owen e Teddy, amici dai tempi dell’esercito, sposatisi nella diciottesima stagione e diventati genitori di due figli, recentemente separati.

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Shonda Rhimes ha spiegato: "Nel corso degli anni abbiamo avuto il privilegio di osservare l’evoluzione e l’approfondimento della storia d’amore tra Owen e Teddy: due personaggi che sembrano sempre ritrovare la strada l’uno verso l’altro. È allo stesso tempo agrodolce e gioioso dare a questa coppia il lieto fine che la loro storia merita. Kevin e Kim hanno apportato talento, sfumature e cuore ai loro ruoli di Owen e Teddy. Il loro contributo lascia un segno indelebile in Grey’s Anatomy, sia davanti che dietro la telecamera. Sono davvero grata di aver avuto l’opportunità di lavorare con entrambi e di vederli brillare. Anche se ci mancherà vederli tutti ogni giorno nelle sale del Grey Sloan Memorial, non vedo l’ora di scoprire dove li porteranno i viaggi di Kim e Kevin in futuro."

Grey’s Anatomy, Kim Raver e Kevin McKidd annunciano l’addio alla serie

McKidd ha informato i fan del suo addio con un post sul suo account Instagram: "Grey’s Anatomy ha rappresentato un capitolo importante della mia vita, sia a livello creativo che personale, e sono profondamente grato per tutto ciò che la serie mi ha dato nel corso degli anni. Interpretare il dottor Owen Hunt e dirigere la serie mi hanno plasmato enormemente e in tutto questo tempo ho avuto il privilegio di lavorare con un gruppo straordinario di persone. Sono particolarmente grato a Shonda Rhimes per aver creato Owen e per l’incoraggiamento che mi ha dato quando ho iniziato a dirigere. Mentre questo capitolo volge al termine, non vedo l’ora di scoprire cosa mi aspetta — creare un nuovo progetto, raccontare nuove storie e portare tutto ciò che ho imparato nella prossima fase della mia carriera."

Anche Raver ha voluto spendere delle parole sul suo personaggio: "La dottoressa Teddy Altman occuperà sempre un posto caro e speciale nel mio cuore. Sedici anni fa ho avuto l’incredibile privilegio di assumere questo ruolo grazie alla visione di Shonda Rhimes e Betsy Beers. Da quel giorno, è stato un vero dono dare vita alle parole iconiche di Shonda e del nostro brillante team di scrittori. […] Ai miei compagni di cast incredibilmente talentuosi e alla nostra formidabile e instancabile troupe: recitare con voi è stata una gioia e porterò sempre questa compagnia nel mio cuore. Ai fan—la vostra incrollabile devozione e il vostro sostegno sono la ragione per cui questo spettacolo rimane una tale forza. Grazie per aver fatto di questo set il mio luogo magico e la mia casa."

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