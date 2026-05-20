Grey's Anatomy e la svolta clamorosa, arriva un nuovo universo tra medici e Texas selvaggio: lo spin-off che cambierà tutto Shonda Rhimes e Meg Marinis ampliano l’universo di Grey’s Anatomy, serie di grande successo: ABC ordina il nuovo spin-off medical ambientato nel Texas rurale.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Per i fan di Grey’s Anatomy è arrivata una notizia che, di curo, li renderà felici (per noi, almeno, è stato così). ABC ha infatti deciso di espandere ancora l’universo del celebre medical drama con un nuovo spin-off che porterà nuovamente la firma di Shonda Rhimes. Al progetto lavorerà anche Meg Marinis, ormai figura centrale dietro le ultime stagioni della serie originale. La rete americana punta così a rafforzare uno dei franchise televisivi più longevi, redditizi e seguiti degli ultimi vent’anni, confermando quanto Grey’s Anatomy continua ancora oggi ad essere un fenomeno globale della TV. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes realizzerà un nuovo spin-off della serie ambiento in Texas: cosa sappiamo

No, non state sognando e avete capito benissimo: ABC ha annunciato un nuovo spin-off di Grey’s Anatomy per la stagione 2026-2027, creato da Shonda Rhimes e Meg Marinis, attuale showrunner della serie originale. La nuova serie, ancora senza titolo, sarà prodotta da Shondaland e 20th Television, con Ellen Pompeo tra i produttori esecutivi, e debutterà a metà del 2027. Si tratta del quarto titolo del franchise dopo Grey’s Anatomy, Private Practice e Station 19, ma sarà il primo ambientato in un contesto rurale: la storia seguirà un’équipe medica che lavora in un centro sanitario del Texas occidentale, fondamentale per assistere comunità lontane da grandi ospedali. A differenza dei precedenti spin-off, la serie non nascerà da personaggi già presenti nella serie originale, anche se potrebbero esserci collegamenti con figure storiche dell’universo di Grey’s Anatomy, come Catherine Fox. Marinis ha dichiarato di essere entusiasta di ambientare il progetto nel suo Texas natale, mantenendo lo stile emotivo e coinvolgente che ha reso famosa la serie originale: "Sono incredibilmente entusiasta di espandere l’ universo di Grey’s Anatomy. Questa opportunità darà vita a nuovi personaggi e storie che incarneranno lo stesso cuore, le stesse emozioni e lo stesso legame che il pubblico ha amato di Grey’s per oltre due decenni, il tutto ambientato nel mio stato natale, il Texas. Sono profondamente grata a Shonda Rhimes per aver creato questo mondo dinamico e mi sento fortunata di poterne far parte."

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Non è ancora chiaro se Marinis continuerà a supervisionare entrambe le serie né quanti episodi avrà la prima stagione, anche se si ipotizza un formato ridotto di circa nove episodi. Inoltre, la 23esima stagione di Grey’s Anatomy dovrebbe avere meno puntate per motivi di budget, mentre ABC ha deciso di ampliare la propria offerta di fiction con nuovi spin-off come The Rookie: North. Non è ancora stato deciso se il debutto verrà introdotto tramite un episodio speciale della serie principale.

Il successo di Grey’s Anatomy

Il progetto segna anche il ritorno di Shonda Rhimes alla scrittura diretta del franchise dopo molti anni. Nel frattempo, Grey’s Anatomy continua a ottenere ottimi ascolti e questo conferma il successo della storica serie ABC dopo oltre vent’anni. Il mix perfetto tra vicende ospedaliere e dramma continua ad appassionare e i risultati lo dimostrano.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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