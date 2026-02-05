Trova nel Magazine
Grey's Anatomy, Ellen Pompeo rompe il silenzio su Eric Dane e la diagnosi di SLA: svelato il messaggio (virale) commovente

La star di Grey's Anatomy Ellen Pompeo ha rivelato quali sono state le prime parole tra lei e il collega Eric Dane dopo la sua diagnosi di SLA

Grey's Anatomy, Ellen Pompeo svela il primo messaggio di Eric Dane dopo la diagnosi di SLA

Lo scorso anno, Eric Dane, volto dell’amatissimo Dr. Mark Sloane nel longevo medical drama Grey’s Anatomy, ha annunciato di essere malato di SLA, spiegando come la parte destra del suo corpo abbia smesso di funzionare. Questa diagnosi, pur mettendo un limite al suo lavoro di attore, non lo ha fermato, tanto che è stato recentemente guest star di un episodio di Brilliant Minds, interpretando proprio un malato di SLA. Tra le tante persone che si sono mostrate vicine a Dane dopo la diagnosi, c’è un’attrice che il pubblico di Grey’s Anatomy ben conosce: la protagonista Ellen Pompeo.

Ellen Pompeo rivela le prime parole scambiate con Eric Dane dopo la diagnosi di SLA dell’attore

L’attrice, che nella serie interpreta Meredith Grey, è stata ospite al gala ALS Network Champions for Cures & Care, e qui ha omaggiato il collega e amico Eric Dane, svelando pubblicamente il primo messaggio che si sono scambiati dopo la diagnosi di SLA. "Non appena ho saputo della sua diagnosi, gli ho scritto un messaggio e gli ho detto: ‘Sono qui se vuoi parlare'" ha dichiarato Pompeo alla platea presente, aggiungendo che dopo soli 30 secondi, la telefonata di Dane è arrivata. "Gli ho detto: ‘Qualsiasi cosa ti serva, in qualunque modo io possa aiutarti. Ti voglio bene'", ha spiegato l’attrice, dicendo di essersi mostrata pronta al totale supporto.

Nel suo messaggio a Dane, Ellen Pompeo si è poi espressa con parole di grande affetto per l’amico e collega: "Sono davvero orgogliosa di te. Ti voglio tanto bene ed è un onore poter parlare di te oggi", gli ha scritto. Ha inoltre raccontato, al pubblico, come l’attore le abbia fatto un’ottima impressione sin da subito quando ha esordito sul set di Grey’s Anatomy: "Me ne sono innamorata immediatamente", ha ammesso.

Cos’è la SLA

Ellen Pompeo e Eric Dane rimangono, dunque, molto legati in questo momento così difficile per l’attore. Ricordiamo che la SLA, nota anche come malattia di Lou Gehrig o di Charcot, è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni, causando paralisi muscolare, ed è degenerativa.

