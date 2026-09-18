Grey's Anatomy 23, due clamorosi addii stravolgono tutto nella serie: ecco cosa cambierà Il medical drama ideato da Shonda Rhimes non è nuovo a improvvisi cambiamenti di cast, ma questa volta le cose sono incredibili

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Dal 15 ottobre 2026 il Grey Sloan Memorial Hospital, una volta conosciuto come Seattle Grace Hospital, è pronto a riaprire le sue porte: Grey’s Anatomy torna con la stagione numero 23 e lo fa dopo aver dato il doloroso addio a due personaggi storici. Il medical drama ideato da Shonda Rhimes, il più longevo della storia della televisione, non è nuovo a uscite di scena dolorose, ma questa volta le cose hanno davvero lasciato il segno e promettono di stravolgere nuovamente i rapporti tra i protagonisti.

Grey’s Anatomy 23: come cambia la serie dopo gli addii di Teddy e Owen

Nel finale della ventiduesima stagione, andato in onda lo scorso maggio, il Grey Sloan ha salutato per l’ultima volta Owen Hunt e Teddy Altman (Kevin McKidd e Kim Raver), due volti presenti nella serie rispettivamente dalla quinta e dalla sesta stagione. Owen ha rischiato di perdere la vita in un momento davvero drammatico e i due, dopo lo scampato pericolo, hanno deciso di trasferirsi a Parigi per seguire una nuova opportunità lavorativa per Teddy. Stando alle parole della showrunner Meg Marinis, l’addio è nato dalla volontà di regalare un lieto fine alla coppia di personaggi. Un addio decisamente meno "spettacolare e sconvolgente" rispetto a quelli a cui la serie ci ha abituati, ma non per questo meno impattante nelle vite degli altri medici del Grey Sloan.

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Arrivi e ritorni: quali saranno ora i medici al Grey Sloan Memorial Hospital e cosa aspettarsi da Grey’s Anatomy 23?

Nonostante i continui cambi di cast, ci sono due volti che hanno accompagnato gli spettatori sin dal lontano 2005: torneranno infatti Chandra Wilson e James Pickens Jr., rispettivamente nei panni di Miranda Bailey e Richard Webber. Confermati anche Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Chris Carmack e la generazione più giovane di camici bianchi, sempre più centrale nelle trame. Ellen Pompeo darà sempre il volto a Meredith Grey, ma con un ruolo più secondario, pur mantenendo quelli di voce narrante e produttrice della serie. Tra le novità spicca invece l’arrivo di James Wolk, noto per Mad Men, che vestirà i panni di Seth Norton, un chirurgo diventato imprenditore destinato a rappresentare una nuova minaccia esterna per l’ospedale.

La stagione 23 di Grey’s Anatomy debutterà negli USA il 15 ottobre su ABC nell’usuale slot del giovedì sera. Meg Marinis sarà ancora showrunner per il quarto anno consecutivo e la serie andrà a superare il traguardo dei 475 episodi. Una nuova tornata di episodi che riprenderà i fili lasciati in sospeso nel finale della scorsa stagione e che darà ancora più risalto ai nuovi protagonisti del Grey Sloan. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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