Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Grey's Anatomy non stanca mai, disponibile la 22esima stagione: come e dove vederla

Dopo 22 anni la serie continua a creare suspence e dipendenza emotiva: ma come è possibile?

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Grey’s Anatomy è tornato. Il 27 novembre è partita su Disney+ la ventiduesima stagione, e il secondo episodio arriva giovedì 4 dicembre, e dopo 22 anni ci chiediamo ancora: "Chi sopravvive? Chi ci lascia?".

Grey’s funziona ancora dopo tutto questo tempo, anche perché unisce dramma medico e sentimento in modo quasi scientifico. Tra colpi di scena chirurgici, decisioni impossibili e casi al limite della realtà, la serie continua a pescare nelle emozioni più forti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il nuovo capitolo si apre con un disastro in pieno stile Grey’s Anatomy e dopo 22 anni, incredibilmente, c’è ancora suspense. Ti sorprendi a temere per personaggi che segui da metà della tua vita. Ti chiedi se stavolta un volto storico saluterà davvero, e quando non succede tiri un sospiro di sollievo. È nostalgia? Inerzia? Affetto? Probabilmente tutte e tre insieme. Scopritelo con noi nel Video!

Potrebbe interessarti anche

Eric Dane (Grey's Anatomy) sarà nel cast della seconda stagione della serie Brillant Minds

Eric Dane sfida la SLA nella vita reale e sullo schermo: da Grey’s Anatomy a pompiere eroico in questa serie infuocata

L’attore di Grey’s Anatomy affronta la SLA interpretando un pompiere che lotta tra i...
Kimberly Hébert Gregory, morta l'attrice di Grey's Anatomy e The Big Bang Theory dove rivederla in streaming

Kimberly Hébert Gregory, morta l’attrice di Grey’s Anatomy e The Big Bang Theory: dove rivederla

Addio a Kimberly Hébert Gregory, attrice di Grey’s Anatomy e The Big Bang Theory: si...
Memory Of a Killer, Patrick Dempsey protagonista della nuova serie Fox

Patrick Dempsey, dal dottor Stranamore a killer spietato: in questa nuova serie Tv lascerà tutti a bocca aperta

Il volto amatissimo di Grey’s Anatomy si trasforma in un killer a sangue freddo (mal...
Netflix ha ordinato un sequel della serie Tutti al College (A Different World)

Netflix rilancia l’iconica serie TV con un sequel: la figlia di Dwayne e Whitley conquista Hillman con nuovi amici

L'Hillman College, il campus più famoso della tv, torna su Netflix: nuove storie, vo...
Le 10 serie TV più viste (dal 17 al 23 novembre 2025)

Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 17 al 23 novembre

Serie tv, il formato ideale per appassionarsi a racconti, universi complessi e perso...
Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 24 al 30 novembre

Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 24 al 30 novembre

Cosa recuperare tra le tantissime offerte delle piattaforme streaming? Ecco tutte le...
Le 10 serie tv più viste (dal 3 al 9 novembre 2025)

Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 3 al 9 novembre

Cosa vedere in questa lunga settimana d’autunno? Ecco le serie tv sulle principali p...
Il Cuculo di Cristallo, differenze tra libro e la serie in streaming su Netflix

Il Cuculo di Cristallo, la serie Netflix rompe gli schemi: tutte le differenze con la storia vera

Netflix ha un 'gioiellino' nel suo catalogo, secondo in classifica: ma la serie Il C...
Affari Tuoi cosa successo puntata 25 novembre 2025

Affari tuoi, De Martino si scusa: “Mi spiace di quello che ho fatto”, ma Sofia trionfa nonostante l’errore

Nuova puntata con Sofia e mamma Nuccia che provano a inseguire la vittoria anche gra...

WeWALK

Tecnologie assistive

Mercato in crescita per gli ausili tecnologici: dal bastone smart all'app

LEGGI

Personaggi

Amanda Sandrelli

Amanda Sandrelli
eric dane

Eric Dane
Mattia Fumagalli

Mattia Fumagalli
Beppe Carletti

Beppe Carletti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963