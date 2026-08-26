“Sei tutta rifatta”, ma Greta Zuccarello esplode: lo sfogo su zigomi e ritocchini della prof dell’Eredità Greta Zuccarello replica agli haters che la accusano di essere rifatta: la professoressa de L’Eredità difende la bellezza naturale e attacca le critiche.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Greta Zuccarello finisce ancora una volta al centro dell’attenzione, ma questa volta non per il suo ruolo in televisione. La professoressa de L’Eredità Summer ha infatti deciso di rispondere direttamente a chi commenta il suo aspetto fisico. In particolare, sono arrivate accuse piuttosto esplicite sul presunto ricorso alla chirurgia estetica. Una situazione che, evidentemente, ha iniziato a infastidirla al punto da spingerla a intervenire sui social. Nelle sue Instagram Stories, la showgirl ha scelto di parlare apertamente di rughe, ritocchini e accettazione di sé. E lo ha fatto con un messaggio lungo e decisamente diretto.

Greta Zuccarello replica a chi la accusa di essere rifatta

Il punto di partenza dello sfogo è proprio una delle accuse che più spesso vengono rivolte alle donne sui social: quella di essere ricorse alla chirurgia estetica. Greta Zuccarello non sembra intenzionata a giustificarsi e, anzi, ribalta completamente la prospettiva, invitando chi la segue a smettere di giudicare l’aspetto degli altri. Nel messaggio pubblicato nelle Stories scrive:

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"Per tutti quelli (anzi purtroppo mi tocca dire quelle) che credono che il mio viso sia rifatto. 🤣 Un grandissimo abbraccio e mangiatevi una caramella con un po di zuccheri così vi passa l’acidità ❤️🤪🏃‍♀️"

La replica prosegue con una riflessione più ampia sul rapporto con il tempo che passa e sulla tendenza a considerare un difetto qualsiasi segno naturale sul volto. La professoressa mette così in discussione l’idea che una donna debba necessariamente intervenire sul proprio aspetto per sentirsi accettata.

Il messaggio sulle rughe e sulla bellezza naturale

Il secondo passaggio dello sfogo è ancora più articolato e prende di mira chi, secondo lei, trascorre troppo tempo a puntare il dito contro gli altri. Il riferimento è anche alle rughe d’espressione, che Zuccarello rivendica senza nasconderle.

"Le donne si fanno la guerra per cose futili ed inutili. Specifico che di donne intelligenti ce ne sono tante anzi tantissime ma purtroppo ancora alcune acide persistono… invidia e cattiveria non vi fanno vivere bene e attenzione anzi… VI FANNO VENIRE LE RUGHE! Imparate ad accettare che non tutti ricorrono alla chirurgia, che zigomi pronunciati esistono anche naturalmente e che giustificarsi d’essere naturali, se così bisogna definirle chi non ricorre alla chirurgia estetica, non è sano tanto quanto giustificarsi del contrario ovvero di aver ricorso a qualche "aiutino" chiamiamolo così. Che ognuno faccia quel che crede e basta puntare il dito contro tutto e tutti per passare qualche ora della vostra giornata e scaricare il vostro nervosismo. Accettatevi ed accettate gli altri."

La parentesi televisiva di Zuccarello è intanto arrivata alle battute finali. La sua esperienza a L’Eredità Summer terminerà con questa edizione, prevista fino all’inizio di settembre. In autunno il quiz tornerà nella sua tradizionale collocazione pomeridiana e al fianco di Marco Liorni ci saranno due nuove professoresse. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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