Greta Scarano, dall’addio a Un Posto Al Sole a Suburra: la vita privata, l’amore (e il primo figlio) con Sydney Sibilla L’attrice romana ha esordito nella storica soap opera di Rai 3 per poi scalare il mondo del cinema fino al debutto da regista: oggi è in dolce attesa

Greta Scarano compie 39 anni e, dopo tanti successi in tv e al cinema, si appresta a tagliare il traguardo forse più importante. L’attrice romana è infatti incinta e a breve arriverà il primo figlio nato dal matrimonio col collega Sydney Sibilla. Dall’esordio in Un Posto al Sole fino alle serie e il Nastro D’Argento per Suburra, Greta ha fatto moltissima strada e ha recentemente fatto il suo debutto anche nelle vesti di regista. Scopriamo tutta la sua storia, dalla carriera alla vita privata.

Greta Scarano, la storia: da Un Posto al Sole al successo e il debutto da regista

Dopo essersi diplomata a Roma (per un anno studiò anche negli Stati Uniti, in Alabama), Greta Scarano si iscrive alla facoltà di Scienze politiche così come a un corso di recitazione nella scuola di teatro Ettore Petrolini. La giovane Greta emerge proprio come attrice: il debutto risale al 2007 nel cast di Un Posto al Sole, nel ruolo di Sabrina Guarini. Dopo due anni dirà addio alla storica soap opera di Rai 3 e sbarcherà in alcune delle serie più note, da Romanzo Criminale – La serie a Squadra antimafia – Palermo oggi. Dopo gli esordi al cinema al fianco del compagno Michele Alhaique, il successo arriva con Suburra, che vale a Greta Scarano il Nastro D’Argento come migliore attrice non protagonista e il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno. Sarà poi in varie pellicole collaborando con noti registi come Paolo Genovese e Ferzan Özpetek e anche in alcuni lungometraggi diretti dal marito e collega Sydney Sibilla. Nel 2025 debutta anche dietro la macchina da presa dirigendo La vita da grandi con Matilda De Angelis.

La vita privata: il matrimonio con Sydney Sibilla e il figlio in arrivo

Dopo la storia d’amore con Michele Alhaique (conosciuto sul set del film Qualche nuvola) Greta Scarano si è legata sentimentalmente a Sydney Sibilla. L’attrice romana e il regista salernitano stanno insieme dal 2019 e si sono sposati nel 2021. "Ci riesce difficile raccontare il privato. L’ho conosciuto nel 2016 sul set di Smetto quando voglio 2, ma ci siamo fidanzati molto tempo dopo. Ora, anche se non lavoriamo fisicamente sullo stesso set, di fatto, lavoriamo sempre insieme, perché tutte le cose che faccio io o che fa lui ce le raccontiamo in casa" raccontò Greta al Corriere della Sera. Lo scorso aprile alcune foto sospette hanno poi confermato la gravidanza: Greta Scarano è incinta del suo primo figlio (che nascerà a breve) e Sydney Sibilla pronto a diventare padre.

