Greta Scarano, da star di Venezia 2026 alla consacrazione su Rai 1 (con Matilda De Angelis): cos’è il film La vita dei grandi stasera in TV
Oggi giovedì 10 settembre 2026 in prima serata su Rai 1 va in onda l’esordio alla regia dell’attrice romana, protagonista anche al festival di Venezia
Da un lato il debutto dietro la macchina da presa, dall’altro uno dei palcoscenici più prestigiosi del cinema internazionale. Per Greta Scarano il 2026 segna un momento particolarmente significativo: mentre è protagonista dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, arriva in prima visione su Rai 1 il suo primo film da regista La vita da grandi, con Matilda De Angelis protagonista. L’appuntamento è per questa sera, giovedì 10 settembre 2026, alle 21:30. Scopriamo tutti i dettagli.
La vita da grandi, la trama del film di Greta Scarano con Matilda De Angelis
Uscito al cinema nel 2025 dopo l’anteprima al Bari International Film Festival, La vita da grandi rappresenta l’esordio di Greta Scarano alla regia. Il film prende spunto dalla storia vera dei fratelli Damiano e Margherita Tercon e dal loro libro autobiografico ‘Mia sorella mi rompe le balle. Una storia di autismo normale’. Al centro della storia c’è Irene, interpretata da Matilda De Angelis, una giovane donna che vive a Roma e che viene richiamata a Rimini dalla famiglia per occuparsi del fratello Omar, un ragazzo autistico. Nel ruolo di Omar c’è Yuri Tuci, attore esordiente e autore di un monologo teatrale ispirato alla propria esperienza. Il rapporto tra i due fratelli diventa così il cuore di un racconto sulla crescita, sull’autonomia e sul significato stesso di diventare adulti. Irene parte con l’idea di insegnare a Omar a cavarsela da solo, ma il percorso finisce per mettere in discussione anche le sue certezze. Prima ancora di un film sull’autismo, Scarano costruisce una storia familiare fatta di legami, fragilità, desideri e bisogno di indipendenza.
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Da Rai 1 a Venezia 83: il nuovo momento di Greta Scarano
La prima visione televisiva arriva proprio mentre Greta Scarano è al centro dell’attenzione e sotto la luce dei riflettori della Mostra del Cinema di Venezia. Per l’83ª edizione, infatti, l’attrice e regista romana è la conduttrice della manifestazione insieme a Nicolas Maupas. Un incarico prestigioso che la porta sul palcoscenico del Lido proprio nell’anno in cui il suo percorso artistico compie un ulteriore salto in avanti. Il debutto alla regia de La vita da grandi assume così un significato particolare: mentre Venezia celebra il cinema nella sua dimensione internazionale, Rai 1 porta in prima serata (dopo le polemiche di ieri) e nelle case degli italiani l’opera con cui Scarano ha scelto di passare dall’altra parte della macchina da presa. Un doppio appuntamento che racconta bene la sua evoluzione professionale: attrice affermata, regista al debutto e oggi volto di una delle manifestazioni cinematografiche più importanti al mondo.
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