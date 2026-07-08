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Venezia 2026, Greta Scarano e una star di Mare Fuori insieme per l'evento più atteso dell'anno: è la prima volta per la coppia

L'attrice sarà affiancata da Nicolas Maupas nella conduzione delle serate iniziali e finali della Mostra Internazionale del Cinema

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Greta Scarano e Nicolas Maupas saranno i conduttori delle serate di apertura e di chiusura dell’83ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il festival è in programma dal 2 al 12 settembre. La regista e attrice, nonché madrina dell’evento, sarà accompagnata dal volto di Filippo Ferrari di Mare Fuori sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido per guidare la cerimonia inaugurale di mercoledì 2 settembre e quella conclusiva di sabato 12 settembre, durante la quale verranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali.

Greta Scarano e Nicolas Maupas sul palco a Venezia per apertura e chiusura del Festival

La coppia designata alla conduzione della serata inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia 2026 e di quella di chiusura del Festival sarà formata da Greta Scarano e da Nicolas Maupas. L’attrice e regista, nota al grande pubblico per la partecipazione al secondo e terzo film della trilogia di Sydney Sibilia Smetto quando voglio, sarà anche madrina dell’evento. Formata tra Italia e Stati Uniti, ha debuttato in televisione nel 2007, raggiungendo la fama con serie come Romanzo Criminale, Squadra antimafia, In Treatment e Il nome della rosa. Al cinema ha esordito con Qualche nuvola e si è affermata con Senza nessuna pietà, che le è valso il Premio Biraghi ai Nastri d’Argento. Con Suburra ha ottenuto il Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista e il Ciak d’Oro come rivelazione dell’anno.

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L’attore italo-francese Nicolas Maupas si è fatto conoscere nel 2020 con il ruolo di Filippo Ferrari nella serie Mare Fuori. Conseguentemente ha preso parte a produzioni come Nudes e Un professore, e nel 2022 ha debuttato al cinema con La bella estate di Laura Luchetti. Tra i progetti più recenti figurano la serie internazionale Il Conte di Montecristo diretta da Bille August, la miniserie Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo e il film L’amore, in teoria di Luca Lucini, che lo ha visto come protagonista. Nel 2026 è tra gli interpreti di Alla festa della rivoluzione di Arnaldo Catinari.

Due volti diversi ma complementari

La scelta di Greta Scarano e Nicolas Maupas è frutto della volontà di mettere insieme due percorsi diversi ma complementari. Da un lato un’attrice che negli ultimi anni ha affiancato alla recitazione anche la regia, dall’altra uno dei volti più riconoscibili della nuova generazione dell’audiovisivo italiano. Scarano, in particolare, arriva a Venezia 83 dopo un percorso tra cinema, televisione e debutto dietro la macchina da presa. Maupas sta ancora costruendo la sua carriera alternando piccolo e grande schermo, confermandosi continuamente tra gli interpreti emergenti più seguiti del panorama italiano.

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