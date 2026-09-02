Greta Scarano sbarca a Venezia, look chic e gesto a sorpresa al Lido: così conquista subito la Mostra del Cinema 2026
L’attrice è arrivata al Lido per la Mostra del Cinema 2026: look elegante, incontro con Alberto Barbera e un gesto simbolico che non è passato inosservato.
Prima ancora di salire sul palco della Sala Grande, Greta Scarano ha trovato il suo modo di prendersi Venezia. L’attrice è arrivata al Lido per la sua prima esperienza da conduttrice alla Mostra del Cinema 2026 e ha subito attirato l’attenzione dei fotografi. All’Hotel Excelsior ha sfoggiato un look sobrio e raffinato, poi è comparsa sulla spiaggia per il consueto appuntamento davanti agli obiettivi (photocall). Per lei si tratta di un debutto in un ruolo inedito a Venezia. Tra un sorriso e l’altro, Scarano è stata anche protagonista di un gesto dal forte significato. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Venezia 2026, Greta Scarano arriva al Lido: il look semplice e raffinato
Il Lido di Venezia si prepara ad accogliere l’83esima Mostra del Cinema con una nuova coppia alla conduzione: Greta Scarano e Nicolas Maupas saranno infatti i volti delle cerimonie di apertura e chiusura dell’edizione 2026. Quando è arrivata all’Hotel Excelsior, Scarano ha attirato l’attenzione di fotografi e fan con un look essenziale e sofisticato. L’attrice ha scelto jeans skinny dal lavaggio scuro, abbinati a una T-shirt bianca e a un blazer blu navy. Della stessa tonalità anche la borsa, mentre ai piedi ha indossato pumps con il tacco. A completare l’outfit, occhiali da sole, un piccolo ciondolo al collo e orecchini dalle linee semplici, per un risultato elegante e senza eccessi. L’attrice romana, che ha costruito la propria carriera tra televisione, cinema e teatro, affronta così per la prima volta il ruolo di conduttrice alla Mostra.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Mostra del Cinema 2026, Greta Scarano il gesto pro-palestina al photocall
Accanto all’impegno professionale, il suo arrivo è stato segnato anche da un gesto di forte valore simbolico. Durante il photocall sulla spiaggia, Scarano ha mostrato un ventaglio con l’immagine di un cocomero, simbolo del sostegno alla Palestina. Un gesto coerente con le sue dichiarazioni rilasciate all’AGI, nelle quali ha ribadito l’importanza per gli artisti di informarsi e di esprimere solidarietà davanti alla situazione in corso: "Non obbligo nessuno a prendere posizione, forzare qualcuno penso sia controproducente, ma penso sia doveroso informarsi su una cosa così indecente come quella che sta accadendo in Palestina. Non parlo solo del genocidio, ma anche dell’occupazione e la violenza dei coloni che è sempre peggio. Tutto questo chiaramente mi spinge tantissimo sempre a parlare e ad appoggiare le manifestazioni di solidarietà nei confronti di un popolo che sta subendo un genocidio."
Scarano sarà affiancata da Nicolas Maupas. La scelta di affidare l’apertura e la chiusura a due attori, anziché a una sola madrina, segna inoltre un cambio di formula voluto dal direttore artistico Alberto Barbera.
Potrebbe interessarti anche
Venezia 2026, Greta Scarano e una star di Mare Fuori insieme per l'evento più atteso dell'anno: è la prima volta per la coppia
L'attrice sarà affiancata da Nicolas Maupas nella conduzione delle serate iniziali e...
Greta Scarano e le mosse vincenti con gli attori di Gomorra: dopo Salvatore Esposito conquista Marco D'Amore in una location perfetta per le coppie
L'attrice ha lavorato con entrambi i protagonisti di Gomorra - La Serie, e proprio i...
Venezia 2026, i film in concorso il 2 settembre: il Leone d'oro alla carriera a George Clooney, gli ospiti, il red carpet
Al via la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2026, parata di star sul Lido ...
Chiara Ferragni tra appuntamenti catastrofici e vendette contro l'ex su Amazon Prime Video: il debutto da attrice è un caos
Da influencer ad attrice: Chiara Ferragni si prepara a fare il suo debutto con una c...
Venezia 2026, il Lido si illumina di stelle: Clooney, Moretti e Golino. La guida completa con red carpet, party e appuntamenti per non perdervi nulla
Dal 2 al 12 settembre il Lido torna capitale del cinema: film in gara, grandi ritorn...
Nicolas Maupas, dopo Mare Fuori annuncia la sfida più grande (e non è la conduzione della Mostra di Venezia)
In un'intervista al Corriere della Sera, l'attore parla del successo di Mare Fuori, ...
“Piccolo Miracolo”: la favola metropolitana con Greta Scarano e Marco D’Amore ha un gran cuore ma qualche cliché di troppo. La recensione
Esce giovedì 25 giugno al cinema il nuovo film diretto da Guido Chiesa con una coppi...
Venezia 83, movimento Venice4Palestine e bandiera palestinese esposta al Lido per la Mostra del Cinema
Nuovo appello alla Biennale: chiesta trasparenza lungo la filiera cinematografica e ...