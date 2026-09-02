Greta Scarano sbarca a Venezia, look chic e gesto a sorpresa al Lido: così conquista subito la Mostra del Cinema 2026 L’attrice è arrivata al Lido per la Mostra del Cinema 2026: look elegante, incontro con Alberto Barbera e un gesto simbolico che non è passato inosservato.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Prima ancora di salire sul palco della Sala Grande, Greta Scarano ha trovato il suo modo di prendersi Venezia. L’attrice è arrivata al Lido per la sua prima esperienza da conduttrice alla Mostra del Cinema 2026 e ha subito attirato l’attenzione dei fotografi. All’Hotel Excelsior ha sfoggiato un look sobrio e raffinato, poi è comparsa sulla spiaggia per il consueto appuntamento davanti agli obiettivi (photocall). Per lei si tratta di un debutto in un ruolo inedito a Venezia. Tra un sorriso e l’altro, Scarano è stata anche protagonista di un gesto dal forte significato. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Venezia 2026, Greta Scarano arriva al Lido: il look semplice e raffinato

Il Lido di Venezia si prepara ad accogliere l’83esima Mostra del Cinema con una nuova coppia alla conduzione: Greta Scarano e Nicolas Maupas saranno infatti i volti delle cerimonie di apertura e chiusura dell’edizione 2026. Quando è arrivata all’Hotel Excelsior, Scarano ha attirato l’attenzione di fotografi e fan con un look essenziale e sofisticato. L’attrice ha scelto jeans skinny dal lavaggio scuro, abbinati a una T-shirt bianca e a un blazer blu navy. Della stessa tonalità anche la borsa, mentre ai piedi ha indossato pumps con il tacco. A completare l’outfit, occhiali da sole, un piccolo ciondolo al collo e orecchini dalle linee semplici, per un risultato elegante e senza eccessi. L’attrice romana, che ha costruito la propria carriera tra televisione, cinema e teatro, affronta così per la prima volta il ruolo di conduttrice alla Mostra.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mostra del Cinema 2026, Greta Scarano il gesto pro-palestina al photocall

Accanto all’impegno professionale, il suo arrivo è stato segnato anche da un gesto di forte valore simbolico. Durante il photocall sulla spiaggia, Scarano ha mostrato un ventaglio con l’immagine di un cocomero, simbolo del sostegno alla Palestina. Un gesto coerente con le sue dichiarazioni rilasciate all’AGI, nelle quali ha ribadito l’importanza per gli artisti di informarsi e di esprimere solidarietà davanti alla situazione in corso: "Non obbligo nessuno a prendere posizione, forzare qualcuno penso sia controproducente, ma penso sia doveroso informarsi su una cosa così indecente come quella che sta accadendo in Palestina. Non parlo solo del genocidio, ma anche dell’occupazione e la violenza dei coloni che è sempre peggio. Tutto questo chiaramente mi spinge tantissimo sempre a parlare e ad appoggiare le manifestazioni di solidarietà nei confronti di un popolo che sta subendo un genocidio."

Scarano sarà affiancata da Nicolas Maupas. La scelta di affidare l’apertura e la chiusura a due attori, anziché a una sola madrina, segna inoltre un cambio di formula voluto dal direttore artistico Alberto Barbera. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche