Greta Rossetti, l’attacco della madre alle hater: “Bruciate vive”. Il riferimento choc a Crans-Montana scatena la bufera La mamma dell’ex gieffina Marcella Bonifacio ha risposto ad alcune utenti sui social con parole a dir poco al limite per difendere la figlia e Perla Vatiero

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Greta Rossetti torna (indirettamente) a fare parlare di sé, ma non certo nel modo sperato. La madre dell’ex gieffina, infatti, ha scioccato tutti sui social con alcune dichiarazioni a dir poco al limite. Rispondendo ad alcune hater sui social, Marcella Bonifacio ha preso le difese della figlia e della sua amica Perla Vatiero (vincitrice del Grande Fratello 17) con un’uscita assolutamente infelice. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Greta Rossetti, le parole choc della madre su Crans-Montana

Greta Rossetti aveva fatto conoscere la madre, Marcella Bonifacio, già due anni fa al Grande Fratello. La mamma dell’ex gieffina aveva preso infatti parte al reality show condotto da Alfonso Signorini come ospite della 28esima e della 44esima puntata, poco prima dell’eliminazione di Greta a un passo dalla finale vinta da Perla Vatiero. Proprio nel corso di una diretta sui social insieme a quest’ultima (con cui è rimasta molto amica), Greta ha invitato la madre a partecipare alla live e a rispondere ai fan e ai follower più curiosi. Peccato che le cose abbiano preso una piega sbagliata; in un video (decontestualizzato) che sta circolando sul web, infatti, si può sentire un’uscita a dir poco infelice di Marcella. In quella che sembra essere una risposta stizzita ad alcune critiche alla figlia e a Perla la signora risponde con un attacco ben oltre il limite: "Ma perché vivete? Perché non eravate voi al posto di quei ragazzini… bruciate vive? Streghe". Il riferimento non è esplicito ma sembra essere ovviamente alla morte dei 40 adolescenti (con 116 feriti) alla festa di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Marcella Bonifacio, la risposta alle critiche: cosa ha detto

Sebbene si tratti di un video decontestualizzato, le parole di Marcella Bonifacio hanno chiaramente scioccato gran parte del popolo del web, che ha commentato duramente il video circolato sui social condannando la gravità di quanto detto. Nella giornata di oggi la madre di Greta Rossetti è tornata su Instagram, dove ha pubblicato un video condiviso tra le storie che sembra proprio essere un a risposta alle utenti attaccate in precedenza. "Volevo dire una cosa a quelle quattro streghe che ieri erano in live: le mie bambine (la figlia Greta e l’amica Perla, ndr) non si toccano. E farò un giochino con voi: non vi bloccherò" la provocazione di Marcella, che probabilmente dovrà fare i conti con una piccola bufera.

Potrebbe interessarti anche