Greta Rossetti, l’attacco della madre alle hater: “Bruciate vive”. Il riferimento choc a Crans-Montana scatena la bufera
La mamma dell’ex gieffina Marcella Bonifacio ha risposto ad alcune utenti sui social con parole a dir poco al limite per difendere la figlia e Perla Vatiero
Greta Rossetti torna (indirettamente) a fare parlare di sé, ma non certo nel modo sperato. La madre dell’ex gieffina, infatti, ha scioccato tutti sui social con alcune dichiarazioni a dir poco al limite. Rispondendo ad alcune hater sui social, Marcella Bonifacio ha preso le difese della figlia e della sua amica Perla Vatiero (vincitrice del Grande Fratello 17) con un’uscita assolutamente infelice. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Greta Rossetti, le parole choc della madre su Crans-Montana
Greta Rossetti aveva fatto conoscere la madre, Marcella Bonifacio, già due anni fa al Grande Fratello. La mamma dell’ex gieffina aveva preso infatti parte al reality show condotto da Alfonso Signorini come ospite della 28esima e della 44esima puntata, poco prima dell’eliminazione di Greta a un passo dalla finale vinta da Perla Vatiero. Proprio nel corso di una diretta sui social insieme a quest’ultima (con cui è rimasta molto amica), Greta ha invitato la madre a partecipare alla live e a rispondere ai fan e ai follower più curiosi. Peccato che le cose abbiano preso una piega sbagliata; in un video (decontestualizzato) che sta circolando sul web, infatti, si può sentire un’uscita a dir poco infelice di Marcella. In quella che sembra essere una risposta stizzita ad alcune critiche alla figlia e a Perla la signora risponde con un attacco ben oltre il limite: "Ma perché vivete? Perché non eravate voi al posto di quei ragazzini… bruciate vive? Streghe". Il riferimento non è esplicito ma sembra essere ovviamente alla morte dei 40 adolescenti (con 116 feriti) alla festa di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Marcella Bonifacio, la risposta alle critiche: cosa ha detto
Sebbene si tratti di un video decontestualizzato, le parole di Marcella Bonifacio hanno chiaramente scioccato gran parte del popolo del web, che ha commentato duramente il video circolato sui social condannando la gravità di quanto detto. Nella giornata di oggi la madre di Greta Rossetti è tornata su Instagram, dove ha pubblicato un video condiviso tra le storie che sembra proprio essere un a risposta alle utenti attaccate in precedenza. "Volevo dire una cosa a quelle quattro streghe che ieri erano in live: le mie bambine (la figlia Greta e l’amica Perla, ndr) non si toccano. E farò un giochino con voi: non vi bloccherò" la provocazione di Marcella, che probabilmente dovrà fare i conti con una piccola bufera.
Potrebbe interessarti anche
Milo Infante, furia in Tv dopo l'aggressione all'inviato di Ore 14: "Atto vigliacco", cos'è successo a Crans Montana
Un'inviata di Ore 14 è stata aggredita a Crans Montana, luogo dell'incendio dove han...
Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, l’ammissione choc del fratello di lei: “Non c’è crisi, ma…”. Cosa succede
I due ex gieffini si sarebbero lasciati, stando a quanto confermato anche dalla madr...
Il Paradiso delle Signore: una puntata cancellata e la terribile vendetta della contessa Adelaide
Le anticipazioni delle puntate della fiction più amata di Rai 1: cosa succede da mar...
Strage Crans-Montana, l'inviato Guy Chiappaventi (TG La7) si commuove in diretta: "Vi prego di scusarmi ", video
Guy Chiappaventi in lacrime in diretta al Tg La7 mentre racconta l’incendio di Crans...
Al Bano e Loredana Lecciso, tragedia sfiorata: "Bido doveva passare il Capodanno a Le Costellation, la fidanzata è di Crans Montana"
La madre rivela che il figlio minore di Al Bano si è salvato dalla strage solo grazi...
Rai, l'inviato Domenico Marocchi aggredito a Crans-Montana: "Spintoni, minacce e insulti agli italiani"
L’inviato di Uno Mattina News aggredito a Crans-Montana durante il lavoro sulla trag...
Da Noi a Ruota Libera, Fialdini si emoziona per Crans Montana: "Non ci sono parole per questa tragedia"
In apertura di puntata, il messaggio toccante per la strage dei ragazzi in Svizzera....
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Adelaide sconvolge Marcello con una richiesta inaspettata
Intrighi, segreti di famiglia e tensioni sentimentali scuotono la settimana al Parad...