Raoul Bova lascia l'Italia e vola al Polo Nord per cambiare il mondo: l'ultima impresa impossibile è una storia che commuove e sarà visibile solo al cinema
L'attore è il protagonista del film 'Greta e le vere favole', una storia che lo porterà a lasciare l'Italia per volare tra i ghiacci eterni del Polo Nord
Raoul Bova si prepara a tornare al cinema e, questa volta, a partire per la metà più ardua e lontana della Terra: il Polo Nord. Arriva al cinema il nuovo film di Berardo Carboni, intitolato Greta e le favole vere, presentata in anteprima al Giffoni Film Festival e uscirà in tutte le sale italiane il 6 agosto.
Raoul Bova in Greta e le favole vere: la trama e il trailer ufficiale del film
La pellicola è una storia pensata soprattutto per i più giovani, ma che sa parlare anche agli adulti: usa la magia delle favole per affrontare un tema importantissimo, ovvero il nostro rapporto con l’ambiente. La protagonista è Greta (interpretata da Sara Ciocca), una bambina di dieci anni con le idee molto chiare e determinata a cambiare il mondo, seguendo l’esempio dei discorsi di Greta Thunberg.
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Nel primo trailer ufficiale del film, Greta decide che è il momento di fare qualcosa per il pianeta. Insieme al suo amico Sauro (Mattia Garaci), riesce a liberare un cucciolo di orso polare che era stato catturato da due bracconieri. Quando i due bambini vengono scoperti, invece di spaventarsi e tornare a casa, decidono di tentare un’impresa incredibile: viaggiare verso il Polo Nord per riportare l’orsetto a casa sua. Da quel momento inizia una bellissima avventura che coinvolgerà anche i genitori della ragazzina, interpretati proprio da Raoul Bova e Donatella Finocchiaro, che metterà alla prova il loro coraggio.
Greta e le favole vere, un film per aiutare i ragazzi a riflettere: dov’è stato girato
Il regista Berardo Carboni ha spiegato che il film vuole essere una favola moderna per aiutare i ragazzi a riflettere sul mondo in cui viviamo. Secondo Carboni, il cinema non deve solo raccontare i problemi della realtà, ma deve anche aiutare le persone a immaginare un futuro diverso e migliore. È una storia semplice che va dritta al cuore e rimette al centro valori come l’amicizia, la responsabilità e il coraggio di scegliere da che parte stare, senza avere paura di agire.
Le riprese sono iniziate a Roma nell’estate del 2021 e sono proseguite a Trento a gennaio del 2022. In Trentino, la produzione ha girato tra le vie del centro e in Piazza Alessandro Vittoria per ricostruire un mercato. Le scene ambientate nei freddi paesaggi del Nord Europa, invece, sono state girate sul Monte Bondone, grazie anche al supporto della Trentino Film Commission.
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