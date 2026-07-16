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Gregoraci, Colombari e Volpe: cos'hanno in comune, oltre ad essere 3 donne esplosive? Sono senza un programma e francamente non capiamo il motivo

Che fine hanno fatto Elisabetta Gregoraci, Martina Colombari e Adriana Volpe? Il problema, forse, non sono loro

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Negli ultimi anni la televisione italiana ha cambiato volto, ma una domanda continua a tornare tra il pubblico: che fine hanno fatto alcune delle conduttrici più amate?

Elisabetta Gregoraci, Martina Colombari e Adriana Volpe sono ancora volti noti e apprezzati, eppure nessuna di loro occupa oggi uno spazio stabile nella TV generalista. È davvero una questione di ascolti o c’è un problema più profondo? Nel video analizziamo un fenomeno che riguarda non solo tre professioniste, ma il futuro stesso dell’intrattenimento televisivo.

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