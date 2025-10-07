Grazia Kendi, il suo dramma in diretta al Grande Fratello: “Abusata a 8 anni”. Simona Ventura scioccata: “Un mostro” Nella puntata Gf del 6 ottobre, Simona Ventura ha spinto Grazia ad affrontare il suo passato drammatico: “Se tieni dentro il dolore non sarai mai felice”

L’edizione 2025 del Grande Fratello già inizia a sorprendere: tra colpi di scena e litigi tra concorrenti, nella seconda puntata il pubblico ha avuto modo di conoscere più a fondo Grazia Kendi, la gieffina dai modi decisi e dal carattere fumantino che ha tenuto banco nella prima settimana del reality. Fin dai primi giorni nella Casa, infatti, la giovane 25enne di Orbetello si è fatta notare per il suo temperamento, tra battibecchi in cucina e tensioni notturne con gli altri inquilini. Ma dietro l’impulsività si nasconde un passato drammatico, che Grazia ha deciso di condividere con i compagni e con il pubblico durante la diretta del 6 ottobre 2025 (QUI il recap completo della serata).

Grande Fratello, Grazia Kendi: il racconto della violenza

Nei primi giorni al GF 2025, Grazia Kendi ha spesso attirato l’attenzione per le sue discussioni con gli altri concorrenti, tra cui Giulia Soponariu e Domenico D’Alterio. Tra le liti più accese, quella legata alla prova budget, dove Grazia, stanca e provata, è andata fuori controllo dopo le provocazioni di Domenico: "Mi tremavano le mani, ero stanca, non riuscivo a farla, quello per me era l’estremo". Dopo un serrato scambio di battute, Grazia si è rifugiata in in camera ed è crollata in lacrime: "Impara a parlare, maleducato! Come ti permetti? Cosa sai della mia vita?".

Dietro questi momenti di tensione si cela un dolore più profondo. In confessionale, la gieffina ha rivelato un trauma subito in infanzia: "A otto anni ho subito degli abusi sessuali e ho perso una causa a 13 anni. A 18 anni sono andata via di casa perché non sopportavo più niente". Grazia ha spiegato che la rabbia mostrata recentemente nel loft del Gf nasce proprio da questo dolore, e ha confermato di aver intrapreso un percorso terapeutico per affrontarlo: "Non sono riuscita a farcela da sola, ho dovuto chiedere aiuto".

Simona Ventura: "Grazia, hai un mostro dentro"

La conduttrice Simona Ventura, nella puntata di ieri del Grande Fratello, ha accolto Grazia nel confessionale con grande sensibilità, aiutandola a dare voce alle emozioni represse: "Tu hai un mostro che hai tenuto dentro per molto tempo, questa rabbia te lo ha fatto uscire fuori. Se tieni dentro questo dolore nella vita non sarai mai felice". "La rabbia che ho provato in Casa è dovuta a delle dinamiche con altri concorrenti – ha spiegato Grazia. A volta trattengo-trattengo ma poi all’’improvviso scoppio, è un mio limite. Sono fatta così, ma spero di migliorare". Simona, poi, l’ha spronata a riconoscere e gestire il suo dolore, trasformando la rabbia in uno strumento di crescita: "Il dolore che hai provato è stato troppo grande, e tu hai provato a seppellirlo e a far finta di niente. Tu hai vissuto la tua vita cercando di tenertelo dentro e mettendoci sopra una pietra tombale. È un dolore che non vuoi affrontare. Ma questa è la prima volta che provi a dargli voce. Io non ho gli strumenti di uno specialista però ho l’impressione che hai un mostro dentro, ma questa rabbia che hai fatto venir fuori è un buon inizio. Se impari a gestire il dolore, potrai essere finalmente felice. È come un primo passo per costruire una casa: il mio istinto mi dice che stai iniziando dalle fondamenta della tua serenità ".

Grazia manda in tilt i social: applausi e polemiche

Durante e dopo la puntata del Grande Fratello, Grazia Kendi è diventata la concorrente più discussa sui social. Molti utenti hanno espresso sostegno per il suo passato e la sua forza:

"Scusate ma Grazia per me è da proteggere. Per il suo passato adesso ha un caratteraccio. Deve migliorarsi sì, ma non è da odiare";

"Tranquilla Grazia, sicuramente il GF ti aiuterà con i tuoi problemi";

"Grazia è una grandissima concorrente, si vede che ha studiato il GF, quello vero, dei primi anni 2000!";

"Accendo, 3 secondi di Grande Fratello e vedo Grazia… colpo di fulmine!"

C’è però anche qualcuno che ha criticato il suo comportamento in Casa, ritenendolo eccessivo rispetto al contesto del reality:

"Nulla contro il passato di Grazia, ma in questa settimana ha fatto tutto lei, litigando con mezza Casa. Il GF poi la ripulisce con il suo passato che in queste litigate non c’entra nulla";

"Mi dispiace un botto per Grazia perché con il suo carattere si farà odiare da tutti anche non volendo";

"Grazia era semplice: Bastava andare in terapia al posto che andare al GF";

Grazia fuori dal gf ci sono psicologi e psichiatri Li non è una casa di cura.

