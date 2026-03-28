Grande Fratello Vip, Ilary Blasi cambia giorno per sopravvivere: la nuova programmazione Cambio di palinsesto per il Gf Vip: Ilary Blasi anticipa la quinta puntata per evitare Italia-Bosnia. Ma il futuro è sempre più incerto per gli ascolti flop.

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Ufficio Stampa Mediaset/Endemol

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Il Grande Fratello Vip cambia giorno per sopravvivere. In attesa dei dati d’ascolto della quarta puntata, che probabilmente non saranno rosei vista la concomitante finale di The Voice Generations su Rai 1, Ilary Blasi scappa dal martedì sera per cause di forza maggiore. La prossima diretta del reality di Canale 5 sarà infatti anticipata di 24 ore, così da non scontrarsi con la Nazionale di calcio. Una sfida che avrebbe potuto penalizzare ulteriormente un’edizione già in netta difficoltà sul fronte ascolti.

Grande Fratello cambia giorno: Ilary Blasi ‘scappa’ da Italia-Bosnia

Finora il Gf Vip 2026 è andato in onda due volte a settimana, il martedì e il venerdì. Ora però arriva un cambio di programmazione deciso per evitare un tonfo negli ascolti. La quinta puntata, inizialmente prevista per martedì 31 marzo, non andrà in onda: quella sera l’Italia affronterà la Bosnia in una sfida decisiva per l’accesso ai Mondiali 2026. Un evento capace di catalizzare il pubblico televisivo e destinato, con ogni probabilità, a dominare la serata in termini di share. Per questo Mediaset ha scelto di spostare la diretta a lunedì 30 marzo, al posto della prevista puntata best-of di Scherzi a parte, nel tentativo di limitare i danni.

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Ilary Blasi preferisce Alessandro Gassmann a Gattuso

Il cambio di giorno non mette comunque il Grande Fratello Vip al riparo da rischi. Lunedì sera, infatti, su Rai 1 andrà in onda la puntata finale di Guerrieri, la serie con Alessandro Gassmann che ha registrato ascolti solidi, con una media superiore al 20% di share. La speranza dei vertici Mediaset è almeno quella di ottenere un risultato dignitoso, evitando un tonfo epocale che potrebbe pesare sul futuro del programma.

Gf Vip: ascolti bassi e rischio chiusura

I numeri raccolti finora dal Gf Vip sono stati molto deludenti. Nonostante un cast ricco di volti noti e la presenza di Selvaggia Lucarelli come opinionista, la media delle prime tre puntate è rimasta sotto i 2 milioni di spettatori, con uno share inferiore al 16%. Dati che preoccupano e che potrebbero avere conseguenze drastiche. Secondo indiscrezioni, Mediaset avrebbe concesso ancora una settimana di tempo a Ilary Blasi per invertire la tendenza prima di chiudere uno show dai costi elevati. In questo scenario si inserisce anche la scelta di cambiare giorno della prossima puntata: evitare lo scontro con la Nazionale significa giocarsi al meglio una delle ultime ‘cartucce’ a disposizione. Al Gf Vip restano poche puntate per convincere il pubblico (e Pier Silvio Berlusconi) e salvare la stagione.

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