Grande Fratello, volata opinionisti: quattro coppie in lizza e il retroscena su Veronica Gentili Stando agli ultimi rumor la conduttrice dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe ricambiare il ‘favore’ a Simona Ventura e sbarcare al GF

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il Grande Fratello si avvicina e – come ampiamenti anticipato – sarà un ritorno alle origini. Concorrenti nip, durata di 100 giorni e forse addirittura televoto solo tramite sms: per Simona Ventura (alla sua prima conduzione) si tratterà di una vera e propria operazione di ‘rilancio’ del reality show ed è tutto pronto per la nuova edizione, o quasi. Stando alle ultime voci il cast sarebbe già chiuso, ma ci sarebbero invece ancora da definire gli opinionisti. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Le novità del Grande Fratello di Simona Ventura: ‘salta’ Tommaso Zorzi

Manca sempre meno alla nuova edizione del Grande Fratello e il countdown segna -23 giorni alla prima puntata, che andrà in scena lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Il debutto si avvicina e – come detto – è (quasi) tutto pronto. Nella casa più spiata d’Italia, questa volta, ci saranno solo concorrenti nip sconosciuti al mondo dello spettacolo (la fase di casting sarebbe già terminato), tagliando fuori anche aspiranti influencer e co. proprio come voluto dall’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Si tornerà alle origini anche per quanto riguarda la durata, nuovamente limitata a 100 giorni, e per il regolamento, che sarà più rigido e severo per scongiurare il ‘pericolo’ trash.

Il ‘nuovo’ GF è stato dunque definito nel dettaglio ma – come anticipato – al momento rimane l’incognita opinionisti. I vertici Mediaset non hanno ancora deciso né tantomeno annunciato chi siederà in studio da Simona Ventura, alla sua prima esperienza da conduttrice del reality show di Canale 5. Vincitore del GF Vip 5, Tommaso Zorzi (che ha recentemente ritrovato l’amore) sembrava essere il principale indiziato ma, come rivelato dal portale Dagospia, l’ipotesi sarebbe tramontata: "Il suo nome è stato bocciato, non sarà lui ad affiancare in studio la conduttrice. Si lavora su nomi più sorprendenti" si legge sul sito di Roberto D’Agostino.

Le quattro coppie in lizza e l’ipotesi Veronica Gentili.

Stando a quanto ipotizzato da Lorenzo Pugnaloni, invece, ci sarebbero in corsa quattro coppie per il ruolo di opinionisti del Grande Fratello. Si starebbe infatti valutando Cristina Plevani e Jessica Morlacchi, ma anche Caterina Collovati e Patrizia Groppelli. La terza potenziale coppia sarebbe composta da Max Giusti ed Elena Guarnieri, la quarta da altri ‘ex’ come Attilio Romita e Vladimir Luxuria. Non è da escludere però una sorpresa, che porterebbe al nome di Veronica Gentili. La conduttrice de L’Isola dei Famosi potrebbe infatti ricambiare il ‘favore’ a Simona Ventura, opinionista dell’ultima edizione.

