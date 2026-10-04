Grande Fratello Vip, Valeria Marini in lacrime fugge nel confessionale e minaccia: "Me ne voglio andare, non ho più voglia di stare qui!". Cosa ha scatenato la crisi
La showgirl si ritrova in difficoltà in occasione del party organizzato nella Casa, scoppia a piangere e si rifugia in confessionale: cosa è successo
Nuovo, inaspettato, psicodramma nella casa del Grande Fratello Vip. Quella che doveva essere una serata di brindisi e festeggiamenti, per Valeria Marini si è trasformato in un momento che ha aperto una profonda crisi, tanto da spingere la showgirl a rifugiarsi in lacrime nel confessionale e ad arrivare a minacciare di abbandonare la casa e il reality guidato da Ilary Blasi. Ma cosa è successo? Quali sono i motivi dietro la reazione di Valeria Marini?
Valeria Marini in lacrime minaccia di lasciare il GF Vip: cosa è successo
Quella di ieri doveva essere una serata di festeggiamenti nella casa, in occasione del compleanno di Giacomo Gallani.
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A far scattare la scintilla che ha scatenato l’incendio della reazione della showgirl è stato il crudele meccanismo d’accesso al party ideato dagli autori: una catena in cui ogni concorrente, a partire dal festeggiato, era chiamato a fare il nome dell’invitato successivo. Gallani ha aperto le danze scegliendo Marina La Rosa, dando il via a un domino di preferenze che ha, alla fine, tagliato fuori l’ultima fila dei vipponi.
Tra gli esclusi d’eccellenza, insieme ad Alex Belli, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello e Giancarlo Danto, c’è stata la Valeria nazionale. Ma se per gli altri coinquilini il rospo è andato giù con qualche mormorio, per la Marini l’esclusione è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso, evidentemente, già colmo. La reazione della ex regina del Bagaglino infatti ha spiazzato concorrenti e pubblico a casa.
Sopraffatta dall’amarezza, Valeria Marini si è rifugiata in lacrime all’interno del confessionale, manifestando senza mezzi termini l’intenzione di abbandonare il gioco.
"Non ho più voglia di stare qui, me ne voglio andare. Voglio uscire dal gioco stasera", ha detto tra i singhiozzi davanti alle telecamere. Un’invettiva diventata via via più aspra: "Sono esclusa da tutto e mi rompo le scatole. Non sono obbligata a stare qui dentro. Non mi diverto, non mi piace più, non ce la faccio".
Dietro le lacrime della showgirl quindi, non c’è solo il mancato brindisi, ma il peso di un isolamento percepito. "Me ne vado da mia madre, torno da lei, almeno faccio una cosa sensata. Tanto voi non siete nemmeno miei amici, mi escludete da tutto", ha detto amareggiatissima la showgirl.
A poco sono serviti i tentativi di mediazione di Megan Ria. La Marini è apparsa inconsolabile, tra rabbia e delusione: "Mi sento inutile. Anche io ho bisogno delle mie carezze al cuore".
Resta ora da capire se la showgirl deciderà davvero di varcare la porta rossa, lasciando la Casa definitivamente.
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