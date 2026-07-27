Grande Fratello Vip, le ultime indiscrezioni sul cast: spunta Rocco Casalino (accompagnato) e un protagonista controverso di Temptation Island
Stando ai rumors diffusi online, l'ex concorrente potrebbe essere tra i nomi avvicinati dalla produzione del reality. E con lui potrebbe arrivare anche una sorpresa.
Il Grande Fratello Vip tornerà a settembre 2026, condotto da Ilary Blasi e ‘commentato’ dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Ma il cast ufficiale del reality resta ancora tutto da definire, tra suggestioni niente male e grandi ritorni da capogiro. Tra i nomi più citati, nelle ultime indiscrezioni, spunta quello dell’ex concorrente Rocco Casalino, che potrebbe tornare nella Casa in compagnia di una persona molto speciale. Mentre un protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island sembrerebbe tra i papabili per un ingresso dalla porta rossa. Ecco tutti i particolari qui sotto.
Grande Fratello Vip, le indiscrezioni sul cast e l’ipotesi Rocco Casalino
Tra gli inquilini della Casa del Grande Fratello, il prossimo settembre, potrebbe figurare anche il corteggiatissimo Rocco Casalino. L’ex concorrente della prima edizione sarebbe infatti, come ha anticipato Giuseppe Candela su Chi, uno dei nomi più apprezzati dagli autori, che lo avrebbero già provinato. Stavolta, però, per assicurarsi la presenza di Rocco la produzione avrebbe contattato anche il compagno Alejandro Martinez, imprenditore colombiano con cui ha da tempo una relazione aperta.
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"Ingresso in coppia, in solitaria o un doppio rifiuto?", ha aggiunto Candela. "Si vedrà. Nell’attesa, Rocco ha registrato la sua partecipazione a Tu Si Que Vales, nello spazio dedicato al Lip Sync. Duetterà con Maria De Filippi. Lui nei panni di Zucchero, lei in quelli di Loredana Bertè".
Il provino a Giovanni Grazioso e gli altri nomi di Temptation Island
In parallelo, si vocifera anche che il GF Vip abbia avvicinato Giovanni Grazioso, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island 2026 insieme alla fidanzata Sabrina Soussi. Secondo quanto spiegato da Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter, il venditore ambulante di brioche sarebbe rimasto alcuni giorni lontano dal lavoro, e avrebbe di sicuro raggiunto Roma per registrare lo speciale del ‘mese dopo’ di Temptation. In quello stesso frangente, si ipotizza, Grazioso potrebbe aver sostenuto un provino per il Grande Fratello di Ilary Blasi.
In attesa di conferme più concrete, Cosmopolitan ha riportato voci su un possibile interessamento per Gabriele Govoni, altro volto di Temptation 2026 (travolto insieme alla compagna Sara dallo scandalo dei video intimi diffusi online). E non si escludono sondaggi per la coppia Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, come riportato da Biccy. Ricordiamo infine che si era parlato di alcuni vipponi già selezionati dagli autori, facendo i nomi di Ilona Staller, Antonio Sabato Junior, Armando Incarnato, Priscilla (drag queen e conduttrice di Drag Race Italia) e degli attori di Terra Amara Enes Atak e Sahin Vural. Mancano tuttavia gli annunci ufficiali.
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