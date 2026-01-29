Il Grande Fratello Vip ufficiale in onda (ma sarà cortissimo): format stravolto, l’annuncio di Mediaset. Chi ci sarà Dopo settimane di incertezze, pare che la nuova edizione del reality di Canale 5 sia stata confermata dai vertici. Ma cambierà parecchio la durata, e manca il cast.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Il Grande Fratello Vip è ufficialmente pronto a tornare, ma questa volta in versione ‘ridotta’ e con un format completamente ripensato. A quanto pare, dopo settimane di incertezze, Mediaset ha rotto gli indugi e sarebbe pronta a confermare il ritorno del reality in prima serata su Canale 5. Alla guida della nuova versione dello show dovrebbe esserci una veterana del Biscione, ma resta poco tempo per definire il cast e mettere in piedi uno spettacolo che sia all’altezza delle aspettative. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Grande Fratello Vip, arriva l’ufficialità sulla messa in onda (ma cambia tutto)

Torna il Grande Fratello Vip, a quanto pare. Ma lo fa in una veste totalmente inedita, e non soltanto per una questione di durata. Il nuovo show dovrebbe infatti andare in onda da metà marzo, per un totale di appena sei settimane complessive. L’azienda ha inoltre fatto trapelare che ci sarà un netto cambio di ‘registro’, con una struttura rinnovata, più serrata, e una narrazione intensa e senza tempi morti.

A firmare questa nuova versione sarà ancora una volta Endemol Shine Italy, che si trova davanti a una sfida delicata: rilanciare un brand storico della televisione italiana, adattandolo alle nuove abitudini di chi guarda la tv, sempre più impaziente e abituato ai ritmi social e delle piattaforme streaming.

La conduzione affidata a Ilary Blasi

Al centro della scena, come previsto dalle ultime indiscrezioni, dovrebbe esserci Ilary Blasi. La conduttrice sarà chiamata a guidare un’edizione storica, che arriva nel bel mezzo della bufera scatenata in Mediaset dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona. Dopo l’autosospensione di Alfonso Signorini, e le accuse su un presunto ‘sistema Mediaset’, l’azienda di Cologno ha scelto di non indietreggiare e ripartire da un volto forte. Anche se restano parecchi nodi da sciogliere.

In primis, se la scadenza di metà marzo verrà confermata, bisognerà correre sul fronte più delicato: il cast. Con un’edizione così corta, ogni concorrente peserà il doppio, quindi sarà fondamentale trovare i nomi giusti nel minor tempo possibile. Si era vociferato, nelle scorse settimane, di un clamoroso coinvolgimento di Francesco Totti. Con indiscrezioni su una presunta offerta. Uno scenario che oggi appare però irrealistico, alla luce del contenzioso legale ancora aperto tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi.

Resta il fatto che questo GF Vip in versione ‘ridotta’ si candida a essere un vero stress test per il format. Se anche quest’ultimo esperimento dovesse fallire, i vertici potrebbero scegliere di accantonare una volta per tutte lo show. Ma ancora è presto per fare previsioni in merito.

