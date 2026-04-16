Grande Fratello Vip, televoto tra regine: Antonella Elia e Adriana Volpe contro Alessandra Mussolini. Chi va in finale? Il sondaggio Quattro regine, un solo posto in finale: chi merita davvero di arrivare fino in fondo tra le bionde del GF VIP? Fatecelo sapere nel sondaggio a fine articolo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Durante l’ultima puntata del Grande Fratello VIP la Casa è esplosa tra confronti diretti, strategie sempre meno velate e alleanze che iniziano a scricchiolare. Questa volta però la posta in gioco è altissima: non si vota per eliminare, ma per eleggere il primo finalista di questa edizione. In nomination ci sono quattro protagoniste assolute: Antonella Elia, Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe.

Televoto Grande Fratello VIP: chi è in nomination per diventare finalista

Il televoto di questa settimana cambia completamente gli equilibri. La più votata volerà direttamente in finale, mettendosi al sicuro e lasciando le altre a fare i conti con nuove tensioni. Tutte e quattro, nel bene e nel male, hanno segnato questa edizione con carattere, scontri e momenti che hanno acceso il dibattito anche fuori dalla Casa. Quindi chi merita di assicurarsi la finale? Faccelo sapere a fine articolo.

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Antonella Elia

Antonella non è mai stata una concorrente silenziosa. Le sue reazioni impulsive e i confronti accesi con diverse coinquiline hanno spesso spaccato il gruppo. Negli ultimi giorni è tornata protagonista con discussioni dirette e prese di posizione nette che hanno riacceso vecchie ruggini. C’è chi la considera una giocatrice schietta che non ha paura di esporsi e chi invece la accusa di alimentare tensioni inutili. Di certo, è una delle poche che non passa inosservata.

Lucia Ilardo

Lucia ha vissuto un percorso altalenante, tra dinamiche sentimentali chiacchierate e momenti di fragilità. Alcuni concorrenti le hanno rimproverato di esporsi troppo su certe situazioni personali, mentre altri hanno letto il suo atteggiamento come una strategia per restare al centro dell’attenzione. Le incomprensioni nate nelle ultime settimane l’hanno messa più volte sotto pressione, ma proprio questa esposizione costante potrebbe giocare a suo favore nel televoto.

Alessandra Mussolini

Alessandra è una delle personalità più divisive della Casa. Ironica, provocatoria e spesso tagliente, ha avuto scontri diretti con più di una concorrente, soprattutto quando si è sentita messa in discussione. Alcune sue uscite hanno fatto discutere il pubblico e acceso il confronto sui social. Per qualcuno è una protagonista indispensabile, per altri una presenza ingombrante. In ogni caso, il suo percorso non è mai stato banale.

Adriana Volpe

Adriana ha alternato momenti di diplomazia a confronti molto duri. Il suo rapporto con Antonella Elia ha vissuto fasi di complicità ma anche tensioni evidenti, mentre con altre concorrenti non sono mancati attriti legati a vecchie ruggini televisive. È considerata una giocatrice lucida, capace di muoversi con strategia, ma proprio questa sua sicurezza è stata interpretata da qualcuno come calcolo puro.

Il risultato del televoto sarà svelato nella prossima diretta e decreterà il primo finalista ufficiale del Grande Fratello VIP. Una scelta che cambierà gli equilibri della Casa e potrebbe innescare nuove rivalità. Ora la parola passa al pubblico: chi vuoi vedere già in finale?

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