Grande Fratello Vip, sondaggio televoto: Alessandra Mussolini vs Adriana Volpe (ma occhio a Francesca Manzini). Chi va in finale Grande Fratello VIP, aperto il televoto che deciderà il secondo finalista dopo Antonella Elia. Vota il sondaggio e scopri chi la spunterà tra i 6 concorrenti in nomination.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Nelle ultime puntate del Grande Fratello VIP, la Casa si è ritrovata pian piano divisa tra confronti accesi, strategie sempre più evidenti e rapporti che iniziano a scricchiolare. Le dinamiche del gruppo sono ormai completamente cambiate e ogni scelta pesa come non mai. Ora il pubblico si chiede chi potrebbe spuntarla e riuscire a diventare il finalista, ma è sempre più difficili delineare chi vincerà nel televoto: chi secondo voi dovrebbe ambire al ruolo di secondo finalista accanto a Antonella Elia? Faccelo sapere nel sondaggio qui sotto.

Televoto Grande Fratello VIP: chi è in nomination per la finale

In vista della puntata del 5 maggio, il televoto diventa decisivo non solo per la permanenza in gioco, ma anche per capire chi può davvero ambire alla finale. In nomination ci sono Francesca Manzini, Marco Berry, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Il pubblico è chiamato a indicare chi merita di continuare il percorso verso la finale, in un equilibrio sempre più fragile tra simpatie, contrasti e strategie di gioco. Facci sapere chi secondo te merita la promozione nel sondaggio qui sotto.

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Francesca Manzini

Francesca continua a essere una delle figure più discusse della Casa. Il suo carattere impulsivo la rende fragile e a tratti lunatica, soprattutto nelle situazioni più tese. Alterna momenti di leggerezza a reazioni molto forti che dividono sia il gruppo che il pubblico.

Marco Berry

Marco è finito spesso al centro delle discussioni per il suo modo diretto di affrontare i confronti. Alcuni lo vedono coerente e trasparente, altri lo accusano di essere troppo rigido nelle dinamiche di convivenza.

Lucia Ilardo

Lucia sta vivendo un percorso più fragile, segnato da tensioni personali e difficoltà nel trovare una collocazione stabile all’interno del gruppo. Alcune incomprensioni con i coinquilini l’hanno resa meno centrale nelle dinamiche della Casa.

Raul Dumitras

Raul ha alternato momenti di forte presenza a fasi più defilate. Il suo atteggiamento ha generato opinioni contrastanti: c’è chi lo considera strategico e chi invece lo vede poco incisivo nelle dinamiche più importanti del gioco.

Alessandra Mussolini

Alessandra resta una delle concorrenti più divisive. Il suo carattere deciso e il modo diretto di intervenire nei confronti accesi continuano a creare tensioni e posizioni opposte sia dentro che fuori la Casa.

Adriana Volpe

Adriana ha mantenuto un profilo più equilibrato, ma non è comunque rimasta fuori dalle dinamiche del gruppo. Il suo modo di gestire i conflitti e di intervenire nei momenti chiave la rende una presenza costante ma non sempre unanime nelle valutazioni degli altri concorrenti.

Il televoto del 5 maggio sarà decisivo per capire chi potrà continuare la corsa verso la finale. Le dinamiche sono sempre più serrate e ogni voto può cambiare gli equilibri della Casa. Chi merita davvero un posto in finale? Faccelo sapere qui sotto.

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