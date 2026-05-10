Grande Fratello Vip, sondaggio televoto: Adriana Volpe sfida Raimondo Todaro (ma attenti a Raul Dumitras). Chi va in finale Gf Vip, ecco il televoto che deciderà il terzo finalista dopo Antonella e Alessandra. Vota il sondaggio e scopri chi la spunterà tra i 5 concorrenti in nomination

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Ufficio stampa Mediaset / Endemol

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Cinque concorrenti in nomination, un posto in finale in palio. Il Grande Fratello Vip ha lanciato il nuovo televoto che consentirà al pubblico di scegliere la terza finalista dell’edizione 2026 del reality di Canale 5. Finora hanno staccato il pass per l’ultimo atto del programma le due regine della Casa, ovvero Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Al termine della diretta in programma martedì sera, 12 maggio 2026, un altro concorrente potrà festeggiare. Chi merita di arrivare in finale? Ditecelo votando il sondaggio di Libero Magazine.

Televoto Grande Fratello VIP: chi è in nomination per la finale

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Il nuovo televoto Gf Vip vede in corsa 5 big di questa stagione:

Il pubblico dovrà indicare colui o colei che merita di accedere all’ultima puntata, che dovrebbe essere in programma per martedì 19 maggio 2026. Tutti i concorrenti finiti in nomination al termine della scorsa diretta hanno recitato un ruolo importante negli equilibri del reality partito lo scorso marzo.

Adriana Volpe: eleganza (e ‘mestiere’)

Adriana Volpe è una delle favorite alla vittoria di questa votazione. In primis, per la popolarità che ha presso il grande pubblico grazie alla sua lunga carriera in Tv. Ma anche al Gf Vip, la conduttrice romana ha conquistato fan mettendo in mostra un’eleganza e una signorilità con pochi eguali. Inoltre, Adriana si è dimostrata un’abile giocatrice: sa creare dinamiche, pur senza alzare troppo i toni. Per molti merita la finale perché è stata una delle concorrenti più ‘centrali’ di questa stagione.

Lucia Ilardo e i flirt al Gf Vip

Lucia resta una delle figure più discusse della Casa. Pochi giorni fa è tornata a baciare Renato, con cui aveva avuto un breve flirt a inizio programma. Molti l’accusano di non essersi raccontata completamente, puntando troppo su dinamiche di tipo amoroso. Di lei ha fatto discutere anche la vicinanza ad Alessandra Mussolini che le ha causato diverse critiche da concorrenti e pubblico.

Raimondo Todaro beniamino del pubblico

Concorrente attesissimo del Gf Vip 2026, Raimondo Todaro forse ha deluso un po’ le attese restando ai margini delle dinamiche della Casa e chiudendosi in un’amicizia speciale con Francesca Manzini che ha limitato le sue interazioni col resto del gruppo. Resta però un concorrente amatissimo dal pubblico grazie ai suoi trascorsi in show di successo come Amici e Ballando con le stelle, tant’è vero che i bookmakers lo considerano il favorito alla vittoria.

Grande Fratello Vip, il percorso di Raul Dumitras

Raul ha mantenuto una strategia più equilibrata, evitando polemiche e discussioni durante questi mesi trascorsi al Grande Fratello Vip, ma non è comunque rimasto escluso dalle dinamiche del gruppo. La sua capacità di essere sempre sincero e diretto lo rende un personaggio molto popolare sul web, ma nella Casa non tutti lo apprezzano.

L’incognita Renato Biancardi

Renato Biancardi ha animato le ultime settimane con il suo carattere solare e i suoi tira-e-mola amorosi con Lucia, ma non sembra godere di ampia popolarità sui social. Questo televoto servirà anche a testare concretamente il suo gradimento presso il grande pubblico.

Grande Fratello Vip, sondaggio televoto: scegli il terzo finalista

Il televoto del 12 maggio sarà decisivo per eleggere il terzo finalista. Ormai il reality sta per volgere a termine e questa votazione può cambiare gli equilibri della Casa. Chi merita davvero un posto in finale? Faccelo sapere votando il sondaggio qui sotto.

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