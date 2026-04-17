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Grande Fratello, sondaggi televoto: il pubblico ha le idee chiarissime. Chi è la prima finalista stasera su Canale 5

Grande Fratello Vip: chi sarà la prima finalista di questa edizione? Antonella Elia super favorita dal pubblico.

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Redazione

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Ilary Blasi - Grande Fratello VIP
Ufficio stampa Mediaset/Endemol

Grandi colpi di scena al Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste. Nella puntata di stasera 17 aprile 2026 su Canale 5, il pubblico attraverso un televoto lanciato martedì 14 aprile 2026, decreterà la prima finalista ufficiale di questa edizione. Un televoto tutto al femminile che non vede semplicemente quattro concorrenti in gara, ma una vera e propria sfida all’ultimo attacco dopo settimane di litigi, alleanze e promesse non mantenute.

Grande Fratello Vip: le nominate al televoto per la finalissima di stasera su Canale 5

Una carrellata di nomination al femminile. Una sfida tra regine che, non decreterà certo un’eliminata dalla casa, ma la prima regina che spicca il volo per la finalissima del Gf Vip 2026. Durante l’ultima puntata, con un meccanismo che non ha lasciato scampo a nessun concorrente tra attacchi e litigi in diretta, i nomi al televoto sono stati quelli di: Antonella Elia, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini. Se i compagni pensavano di buttarle nel calderone degli esclusi, stasera dovranno ricredersi alla grande. Prima alleate, poi di nuovo l’una contro l’altra: certamente un assetto che si muove separato in due fazioni nette e contrapposte, Alessandra e Lucia contro Antonella e Adriana. Nelle ultime ore gli scontri si fanno sempre più accesi tra tutte e quattro, ma sono Elia e Mussolini a tenere banco tra accuse, ripicche e uno scontro quasi fisico e non più solo verbale. Chi delle due avrà la meglio questa sera?

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I sondaggi del GF Vip: Antonella Elia grande favorita dal pubblico per il primo posto in finale

Stando ai dati che i nostri sondaggi ci propongono, attualmente Antonella Elia è in pole position. La showgirl è la super favorita, lasciandosi dietro l’uragano Mussolini, l’amica Volpe e la più silenziosa Ilardo. Antonella è al suo terzo Grande Fratello Vip: non sarebbe da giudicare, né tantomeno da colpevolizzare, se mostrasse una certa abilità nel muoversi in questa caotica giungla dei reality show. Se Ilary Blasi l’annunciasse stasera su Canale 5 come prima finalista ufficiale di questa edizione, sarebbe non solo una vittoria personale, ma uno smacco a ciò che sta attualmente accadendo all’interno della casa. La concorrente vive alti e bassi, sentendosi ferita e umiliata da alcuni dei suoi compagni, in primis Berry e Mussolini. Se questa cosa dovesse accadere, quale sarebbe la reazione in studio e al suo fianco? Scopriremo tutto stasera.

  • Antonella Elia ( %)
  • Alessandra Mussolini (%)
  • Adriana Volpe (%)
  • Lucia Ilardo (%)

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