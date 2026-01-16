Grande Fratello Vip, svelato il cachet da urlo per Selvaggia Lucarelli: c’entrano anche Biagiarelli e Ballando con le stelle Stando agli ultimi rumor Mediaset avrebbe messo sul piatto una mega offerta per convincere la giudice di Milly Carlucci, che avrebbe anche uno show tutto suo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il Grande Fratello VIP punta al rilancio e Mediaset è pronta a tutto. Dopo il ‘caso’ Signorini-Corona (e il flop dell’ultima edizione), infatti, il reality show di punta di Canale 5 deve ripartire e, per farlo, il Biscione ha ormai da tempo in mente un nome super: Selvaggia Lucarelli. Con Ilary Blasi pronta a tornare alla conduzione, la giudice di Ballando con le Stelle potrebbe essere la new entry di spicco della prossima stagione (al via in primavera) nei panni di opinionista. La trattativa per ‘strappare’ la giornalista al tavolo della giuria di Milly Carlucci, tuttavia, è tutt’altro che semplice, motivo per il quale si parla di cifre da capogiro. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Grande Fratello VIP: cachet ‘stellare’ per convincere Selvaggia Lucarelli

Malgrado il Codacons abbia chiesto di ‘fermare il programma e parte della dirigenza Mediaset si ancora titubante dopo il flop dell’ultima edizione, il Grande Fratello VIP 2026 si farà. Con l’autosospensione di Alfonso Signorini – impegnato nella causa contro Fabrizio Corona e Falsissimo dopo le pesanti accuse sul suo ‘sistema’ di casting – alla conduzione dovrebbe tornare Ilary Blasi, già al timone del reality show dal 2016 al 2018. Nel ruolo di opinionista – come detto – Mediaset sogna Selvaggia Lucarelli. I rumor sono sempre più insistenti e sembra proprio che Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di non badare a spese per assicurarsi la giudice di Ballando con le Stelle, che garantirebbe l’hype giusto per rilanciare il GF Vip. Stando a quanto riportato da FanPage si parla di un cachet da urlo: ben 35mila euro a puntata (che, per un totale di una ventina di puntate, sfiora il mezzo milione di euro). Cifre da vera e propria star e volto copertina del programma, ma l’offerta non si fermerebbe qui.

Mediaset, la super offerta completa: torna anche Lorenzo Biagiarelli

Per assicurarsi un nome super nelle vesti di opinionista – come anticipato – Mediaset avrebbe dunque deciso di mettere sul piatto un’offerta economica importantissima. Secondo quanto rivelato da FanPage, tuttavia, Selvaggia Lucarelli otterrebbe anche molto di più di un cachet stellare. Per ‘strappare’ la giudice di Ballando con le Stelle a Milly Carlucci e alla Rai, infatti, i vertici di Cologno Monzese avrebbero pensato di offrire alla giornalista anche un programma tutto suo su Rete 4. Nel ‘pacchetto’ rientrerebbe anche Lorenzo Biagiarelli, il compagno di Selvaggia, a cui verrebbe garantito un posto in una rubrica del mattino Mediaset per il suo ritorno in televisione, dove manca da quasi due anni dopo l’addio forzato ad Antonella Clerici ed È sempre mezzogiorno.

