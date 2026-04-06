Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il Grande Fratello Vip non va in onda stasera 6 aprile, stravolto ancora il calendario: quando torna Ilary Blasi

Niente Grande Fratello VIP stasera in TV (6 aprile): cambio di palinsesto, motivi e nuova data della prossima puntata

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

ilary blasi
Ufficio Stampa Mediaset/Endemol

Chi cercherà la puntata del Grande Fratello Vip stasera in Tv rimarrà deluso. Il reality di Canale 5, infatti, non andrà in onda nel giorno di Pasquetta, 6 aprile, avendo ormai abbandonato lo slot del lunedì sera che aveva caratterizzato la programmazione della scorsa settimana.

Il Grande Fratello Vip stasera non va in onda su Canale 5: perché

Iniziato lo scorso 17 marzo, il Gf Vip di Ilary blasi sette giorni fa era andato in onda lunedì 30 marzo. Quella sistemazione nel palinsesto di Canale 5, però, è stata adottata con lo scopo di evitare lo scontro diretto al martedì con la partita Bosnia-Italia. Una soluzione temporanea, dunque, adottata solo per salvare il reality da una disfatta di share in concomitanza della gara più importante della stagione della Nazionale. A partire da questa settimana, il reality tornerà nella sua naturale collocazione in palinsesto e la settima puntata stagionale sarà quindi in programma domani, 7 aprile 2026, seguita dalla seconda diretta settimanale al venerdì

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa va in onda stasera 6 aprile su Canale 5

L’ammiraglia Mediaset stasera proporrà la seconda e ultima puntata de Le donne della Bibbia, la miniserie targata FOX che racconta le vicende di Sarah, moglie di Abramo, e della loro discendenza (QUI le anticipazioni). La fiction ha debuttato ieri, nel giorno di Pasqua, su Rai 1, conquistando 2.281.000 spettatori e un ottimo 17.1% di share, con cui ha battuto la concorrenza di Filumena Marturano su Rai 1 (1.972.000 spettatori e 13.8% di share)

Quando finisce il Grande Fratello Vip

La puntata in onda domani, 7 aprile, sarà la settima del Gf Vip 2026. Al momento Mediaset non ha ancora ufficializzato il calendario del reality, quindi non si conosce la data della finale. Le indiscrezioni filtrate da Cologono Monzese parlano di un totale di circa 10 puntate, con una chiusura prevista quindi a metà aprile, ma al momento non arrivano riscontri definitivi dal ‘Biscione’. Probabilmente, l’azienda prima di decidere la data di chiusura sta valutando il trend d’ascolti del programma. Finora, infatti, il pubblico è rimasto tiepido davanti a questa edizione condotta da Ilary Blasi, con indici di share attorno al 15%. Un ruolino di marcia che avvicina la chiusura dello show, che verrebbe allungato solo in caso di ascolti soddisfacenti nelle prossime puntate.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Le donne della Bibbia e Filumena Marturano

Ascolti TV ieri (5 aprile): Le donne della Bibbia batte Vanessa Scalera, De Martino fa il botto a Pasqua

Tra fiction, spiritualità e tradizione popolare: la domenica sera si divide ma premi...
ilary blasi

Grande Fratello Vip, Ilary Blasi cambia giorno per sopravvivere: la nuova programmazione

Cambio di palinsesto per il Gf Vip: Ilary Blasi anticipa la quinta puntata per evita...
Ilary Blasi

Ilary Blasi non rialza il Grande Fratello Vip, flop contro la Via Crucis: ma gli autori la 'coccolano' con un gesto tenerissimo

La sesta puntata del Gf Vip non sfonda, ma il team del reality fa un regalo inatteso...
ilary blasi

Grande Fratello Vip, Ilary Blasi e l’incubo chiusura: nelle prossime due puntate rischia il tracollo. Perché

Il reality show di Canale 5 si trova davanti a una doppia sfida complicatissima negl...
Scherzi a Parte - Max Giusti

Scherzi a parte, cancellata la puntata di stasera (ma Max Giusti festeggia): il motivo dello stop

Oggi lunedì 30 marzo 2026 lo speciale ‘best of’ dell’ultima edizione dello show di C...
Ilary Blasi - Grande Fratello VIP

Grande Fratello Vip, anticipazioni: primo eliminato e polemiche sugli ascolti. Sondaggi, chi esce e cosa vedremo stasera

Oggi lunedì 24 marzo 2026 va in scena la terza diretta stagionale del reality show c...
Ascolti 30 marzo 2026

Ascolti tv ieri (30 marzo): Gassmann chiude in crescita, il Grande Fratello Vip non decolla di lunedì

Guerrieri saluta al 19,6% di share, il GF Vip migliora al 16,6%, parità Gerry Scotti...
Ascolti 24 marzo 2026

Ascolti Tv ieri 24 marzo: il Grande Fratello Vip non si rialza, Lino Guanciale saluta (e vince), Floris da sogno

Le Libere Donne chiude al 18,1% di share, il reality show di Ilary Blasi si ferma al...
Ilary Blasi - grande Fratello VIP

Grande Fratello Vip (3 aprile), anticipazioni: una big è uscita, Ibiza furiosa e polemiche. Chi viene eliminato stasera

Oggi lunedì 3 aprile 2026 va in onda la sesta diretta stagionale del reality show co...

Mulino Caputo

Pasqua senza glutine

Dall'antipasto al dolce: ecco le ricette a cui ispirarsi

LEGGI

Personaggi

ibiza altea

Ibiza Altea
Lucia Ilardo

Lucia Ilardo
Renato Biancardi

Renato Biancardi
Filippo Laurino

Filippo Laurino

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963