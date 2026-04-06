Il Grande Fratello Vip non va in onda stasera 6 aprile, stravolto ancora il calendario: quando torna Ilary Blasi Niente Grande Fratello VIP stasera in TV (6 aprile): cambio di palinsesto, motivi e nuova data della prossima puntata

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Ufficio Stampa Mediaset/Endemol

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Chi cercherà la puntata del Grande Fratello Vip stasera in Tv rimarrà deluso. Il reality di Canale 5, infatti, non andrà in onda nel giorno di Pasquetta, 6 aprile, avendo ormai abbandonato lo slot del lunedì sera che aveva caratterizzato la programmazione della scorsa settimana.

Il Grande Fratello Vip stasera non va in onda su Canale 5: perché

Iniziato lo scorso 17 marzo, il Gf Vip di Ilary blasi sette giorni fa era andato in onda lunedì 30 marzo. Quella sistemazione nel palinsesto di Canale 5, però, è stata adottata con lo scopo di evitare lo scontro diretto al martedì con la partita Bosnia-Italia. Una soluzione temporanea, dunque, adottata solo per salvare il reality da una disfatta di share in concomitanza della gara più importante della stagione della Nazionale. A partire da questa settimana, il reality tornerà nella sua naturale collocazione in palinsesto e la settima puntata stagionale sarà quindi in programma domani, 7 aprile 2026, seguita dalla seconda diretta settimanale al venerdì

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Cosa va in onda stasera 6 aprile su Canale 5

L’ammiraglia Mediaset stasera proporrà la seconda e ultima puntata de Le donne della Bibbia, la miniserie targata FOX che racconta le vicende di Sarah, moglie di Abramo, e della loro discendenza (QUI le anticipazioni). La fiction ha debuttato ieri, nel giorno di Pasqua, su Rai 1, conquistando 2.281.000 spettatori e un ottimo 17.1% di share, con cui ha battuto la concorrenza di Filumena Marturano su Rai 1 (1.972.000 spettatori e 13.8% di share)

Quando finisce il Grande Fratello Vip

La puntata in onda domani, 7 aprile, sarà la settima del Gf Vip 2026. Al momento Mediaset non ha ancora ufficializzato il calendario del reality, quindi non si conosce la data della finale. Le indiscrezioni filtrate da Cologono Monzese parlano di un totale di circa 10 puntate, con una chiusura prevista quindi a metà aprile, ma al momento non arrivano riscontri definitivi dal ‘Biscione’. Probabilmente, l’azienda prima di decidere la data di chiusura sta valutando il trend d’ascolti del programma. Finora, infatti, il pubblico è rimasto tiepido davanti a questa edizione condotta da Ilary Blasi, con indici di share attorno al 15%. Un ruolino di marcia che avvicina la chiusura dello show, che verrebbe allungato solo in caso di ascolti soddisfacenti nelle prossime puntate.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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