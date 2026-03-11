Grande Fratello Vip, spunta tra i concorrenti il 'migliore amico' di De Martino: chi è e che ruolo avrà
Secondo una recente indiscrezione, una persona molto vicina al conduttore di Affari Tuoi sarebbe pronta a entrare nella Casa. Ecco di chi si tratta e cosa sappiamo sul suo conto.
Il Grande Fratello Vip, al via ufficialmente il 17 marzo prossimo, includerà tra i suoi concorrenti anche una vecchia conoscenza di Stefano De Martino. A rivelare il retroscena è stato un noto esperto del settore, che ha parlato di un’amicizia profonda tra il futuro vippone, Renato Bianciardi, e il conduttore di Affari Tuoi. Ecco che cosa siamo riusciti a scoprire in merito.
Grande Fratello Vip, l’indiscrezione sull’amico di Stefano De Martino
A svelare il retroscena sul Grande Fratello Vip è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha fatto il nome di Renato Bianciardi all’interno della sua newsletter. Napoletano classe 1993, cantante e creative manager nel mondo della musica, Bianciardi sarà tra i primi quattro concorrenti a varcare la porta rossa già venerdì 13 marzo (insieme ad Adriana Volpe, Raul Dumitras e Ibiza Altea). "Si conoscono sin da bambini", ha spiegato l’esperto, "anche se non hanno mai lavorato insieme…Conosco bene la storia, perché Bianciardi lo proposi proprio io per il GF a Alfonso Signorini, che però rifiutò".
Secondo Parpiglia, Bianciardi sarebbe addirittura il "migliore amico" di De Martino, anche se non risultano dichiarazioni in merito da parte del conduttore. Quale che sia la verità, il presunto legame con l’ex ballerino contribuisce ad aggiungere interesse e parecchia curiosità alla figura del concorrente. Conoscere l’uomo che in questo momento è il volto televisivo più chiacchierato d’Italia, infatti, significa portare dentro la Casa un potenziale infinito per aneddoti, ricordi d’infanzia, retroscena irresistibili. Il materiale narrativo perfetto per tenere incollati i telespettatori allo schermo.
Chi è Renato Bianciardi
Per chi non lo conoscesse ancora, Bianciardi è un artista poliedrico con un background che unisce recitazione, moda e musica. Dopo gli studi di recitazione e un passato come modello, si è affermato come cantante con brani ironici e virali come "Pino Givenchy", "Malessere", "Stasera Sono Live" e "Super Mario".
Parallelamente alla carriera musicale, Bianciardi lavora anche dietro le quinte dell’industria discografica come creative manager presso la Do up Agency, realtà specializzata nel management nel settore della musica elettronica. Ha un profilo trasversale, insomma, che lo rende difficile da incasellare in una sola categoria.
Per presentarsi al pubblico, l’amico di De Martino non dovrà attendere la prima puntata ufficiale del 17 marzo. Sarà infatti tra i quattro concorrenti fortunati che entreranno nella Casa più spiata d’Italia in anticipo, già venerdì 13. Un modo per far scaldare i motori e tenere alta l’attenzione dei fan nei giorni che precedono il debutto ufficiale.
