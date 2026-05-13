Grande Fratello Vip, sondaggio televoto: tra Renato Biancardi e Raul Dumitras è sfida tra rivali in amore. Chi va in finale L'ultima votazione per il finalista del GF VIP promette scintille. Sfida tutta al maschile tra Raul e Renato, dopo la lotta per Lucia arriva quella per restare in gara. Chi la spunterà?

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Nelle ultime settimane del Grande Fratello VIP, gli equilibri della Casa sono cambiati ancora una volta. Le alleanze iniziano a vacillare, i rapporti si fanno più tesi e ogni concorrente prova ormai a difendere il proprio spazio in vista della finalissima. Ora il pubblico è chiamato a scegliere chi merita di diventare il nuovo finalista accanto ai gieffini già confermati. In nomination ci sono Renato Biancardi e Raul Dumitras, due concorrenti molto diversi tra loro ma accomunati da un percorso che, nel bene e nel male, ha lasciato il segno dentro la Casa.

Televoto Grande Fratello VIP: chi può conquistare la finale

Il televoto che si chiuderà nella puntata del 15 maggio sarà decisivo per stabilire chi riuscirà a conquistare un posto in finale. Da una parte c’è chi punta sulla continuità e sulla crescita personale, dall’altra chi ha scelto un percorso più ambiguo e meno prevedibile. Il pubblico dovrà decidere chi merita davvero di continuare la corsa verso la vittoria. Ricordiamo che ancora in gara permangono Adriana Volpe, Raimondo Todaro e Francesca Manzini. Mentre i già confermati come finalisti sono: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, e Lucia Ilardo. Mai nessuna votazione in questa edizione era stata così divisiva nei risultati, con percentuali che per molti viaggiano tra il 49% e il 51% per entrambi i concorrenti. Facci quindi sapere più sotto chi vorresti in finale tra i due gieffini.

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Renato Biancardi

Renato ha vissuto un percorso in crescita costante. Nelle prime settimane è rimasto più in disparte, ma col tempo è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle dinamiche della Casa. Negli ultimi giorni, però, non sono mancati attriti con altri concorrenti che lo accusano di esporsi solo quando conviene e di evitare i confronti più rischiosi. Nonostante questo, parte del pubblico continua ad apprezzare il suo atteggiamento più riflessivo, sagace e il modo in cui prova a mantenere equilibrio anche nei momenti più tesi.

Raul Dumitras

Raul continua a dividere parecchio sia dentro che fuori la Casa. Il suo comportamento è altalenante e alcuni atteggiamenti giudicati troppo strategici hanno acceso diverse discussioni con i coinquilini. In molti gli contestano di esporsi solo per alcune dinamiche, come il bacio scherzoso con Francesca mentre si discute di un flirt con Lucia, mentre altri vedono in lui uno dei concorrenti più intelligenti nel leggere le dinamiche del gioco. Il suo percorso resta uno dei più imprevedibili di questa edizione.

Il verdetto arriverà nella puntata del 15 maggio, quando il pubblico decreterà chi tra Renato e Raul potrà conquistare un posto in finale accanto ad Antonella Elia. Chi merita davvero di arrivare fino in fondo? Votalo nel sondaggio qui sotto.

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