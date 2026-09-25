Grande Fratello Vip, sondaggio televoto (25 settembre): Carmen Di Pietro contro Federica Morello. Chi rischia l'eliminazione Il televoto del GF Vip è ancora aperto, ma il sondaggio online delinea già una classifica: Carmen Di Pietro è nettamente avanti sugli altri concorrenti.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Il Grande Fratello Vip si prepara a un nuovo appuntamento in diretta e, mentre il televoto resta aperto, iniziano già a emergere le prime indicazioni sulle preferenze del pubblico. Dopo la puntata andata in onda lunedì sera, cinque concorrenti sono finiti in nomination e uno di loro rischia di diventare il primo candidato all’eliminazione. E a poche ore dalla chiusura della votazione in vista della puntata di stasera, 25 settebre, i sondaggi online permettono di farsi un’idea di come potrebbe evolversi la situazione. I numeri, però, sono ancora provvisori e possono cambiare fino all’ultimo momento.

Grande Fratello VIP, sondaggi televoto 25 settembre: chi viene eliminato

A raccogliere il maggior numero di preferenze nel sondaggio pubblicato da GF Forum Free è Carmen Di Pietro. Tra gli utenti che hanno partecipato alla rilevazione, il 37,25% ha scelto la showgirl. Un dato che la porta in testa con un margine piuttosto ampio rispetto alla seconda classificata. Il distacco è evidente soprattutto considerando che Federica, attualmente al secondo posto, si ferma al 24,06%. La concorrente sembra quindi essere l’unica che, almeno per il momento, riesce a tenere il passo della prima posizione.

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Più indietro troviamo Moreno, che ha raccolto il 14,26% delle preferenze. Ancora più vicini tra loro sono Roncaccia e Alessandro Varsi, separati da pochi decimali nella parte bassa della classifica. La situazione attuale del sondaggio è quindi la seguente:

I dati sono riferiti al sondaggio ancora in corso e non rappresentano necessariamente l’esito del televoto ufficiale. Le percentuali possono infatti cambiare con l’arrivo di nuovi voti.

GF Vip, stasera il verdetto del televoto

Il prossimo appuntamento con il GF Vip è fissato per venerdì 25 settembre, quando verrà comunicato il risultato della votazione aperta dopo la puntata di lunedì. Il concorrente che riceverà meno preferenze tra i cinque nominati diventerà il secondo candidato all’eliminazione. La corsa resta aperta e il risultato del sondaggio non può essere considerato una previsione certa dell’esito televisivo. Tuttavia, la rilevazione mostra una tendenza piuttosto chiara: Carmen Di Pietro, almeno tra gli utenti che hanno preso parte alla votazione online, sembra aver conquistato rapidamente il sostegno del pubblico.

Il concorrente che perderà il televoto si unirà poi a Danto, già indicato come candidato all’eliminazione. I due saranno coinvolti nella successiva votazione, dalla quale potrebbe uscire il primo eliminato della nuova edizione. La prima eliminazione dovrebbe infatti arrivare lunedì 28 settembre. A quel punto, il pubblico sarà chiamato a scegliere chi dovrà abbandonare definitivamente la casa. Fino ad allora, però, il quadro potrebbe cambiare ancora: il televoto in corso resterà aperto fino a venerdì e saranno le preferenze espresse dai telespettatori a stabilire chi finirà davvero a rischio. Senza dimenticare che la recente squalifica di Simone Annicchiarico, espulso dopo aver pronunciato una espressione blasfema, potrebbe spingere gli autori del Gf Vip a far slittare di una puntata la prima eliminazione.

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