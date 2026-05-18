Grande Fratello Vip, sondaggio televoto: testa a testa tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Chi vincerà la finale Antonella Elia contro Adriana Volpe, Lucia prova a sorprendere: la finale del GF VIP si infiamma tra vecchie rivalità, strategie e fandom già in guerra.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La finale del Grande Fratello VIP 2026 è ormai vicinissima e dentro la Casa la tensione si taglia con il coltello. Dopo mesi di discussioni, alleanze saltate, rapporti logorati e momenti che hanno fatto discutere il pubblico, il reality si prepara all’ultimo verdetto. I finalisti certi sono Antonella Elia, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, mentre Raimondo Todaro e Renato Biancardi si giocano l’ultimo posto disponibile.

Televoto Grande Fratello VIP: chi vincerà la finale

Il pubblico dovrà decidere chi merita davvero di vincere questa edizione del Grande Fratello VIP. Un televoto che arriva dopo settimane tesissime, in cui ogni concorrente ha mostrato lati molto diversi del proprio carattere, tra momenti apprezzati e polemiche che hanno inevitabilmente spaccato i telespettatori. E ora la domanda è una sola: chi dovrebbe trionfare nella finale del 19 maggio? Votate il sondaggio in fondo alla pagina.

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Antonella Elia

Antonella è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute di questa edizione. Impulsiva, diretta e spesso sopra le righe, ha avuto diversi scontri nella Casa, soprattutto con Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Il suo carattere fumantino continua a dividere il pubblico: c’è chi la considera una concorrente vera e senza filtri, e chi invece pensa che alcune sue reazioni siano state eccessive. Nel bene o nel male, però, Antonella è sempre riuscita a catalizzare l’attenzione.

Lucia Ilardo

Il percorso di Lucia è stato molto più fragile e altalenante. Nelle ultime settimane ha faticato a trovare spazio nelle dinamiche principali della Casa, anche a causa di alcune incomprensioni con gli altri concorrenti e di tensioni legate alla sua vita privata. Più volte è stata accusata di esporsi poco e di cambiare atteggiamento a seconda delle situazioni, ma una parte del pubblico continua ad apprezzarne il lato più sensibile.

Raul Dumitras

Raul ha vissuto un percorso pieno di alti e bassi. In alcune fasi del programma è sembrato uno dei concorrenti più forti, salvo poi finire spesso in disparte durante le settimane più calde. Alcuni vip lo hanno accusato di essere troppo strategico e poco spontaneo, mentre altri hanno apprezzato il suo modo più controllato di affrontare le discussioni. Nelle ultime puntate ha ritrovato centralità, tornando al centro di diverse dinamiche.

Alessandra Mussolini

Alessandra si è confermata una delle concorrenti più divisive della Casa. Il suo carattere deciso e il modo diretto di affrontare i confronti hanno generato più di una tensione, soprattutto con Antonella Elia e Lucia Ilardo. Non ha mai avuto paura di esporsi e spesso ha preso posizione anche nelle discussioni più delicate. Per alcuni è una presenza fondamentale nel reality, per altri ha superato più volte il limite.

Adriana Volpe

Adriana ha cercato di mantenere un equilibrio più stabile rispetto ad altri concorrenti, ma non è riuscita a restare fuori dalle polemiche. Le tensioni con Antonella Elia hanno segnato buona parte del suo percorso e anche alcuni atteggiamenti considerati troppo diplomatici hanno fatto discutere dentro e fuori la Casa. Resta però una delle concorrenti più amate da una fetta importante del pubblico.

Raimondo Todaro

Raimondo aspetta ancora di capire se riuscirà a conquistare l’ultimo posto in finale. Il suo percorso è stato caratterizzato da confronti accesi e prese di posizione molto nette che hanno creato diversi attriti con gli altri vip. Nelle ultime settimane, però, ha abbassato i toni, cercando di mostrarsi più riflessivo e meno impulsivo.

Renato Biancardi

Renato ha vissuto settimane complicate, soprattutto dopo alcune discussioni nate nella Casa che lo hanno portato a isolarsi dal gruppo. Il suo atteggiamento spesso provocatorio ha diviso i concorrenti e anche il pubblico social. C’è però chi continua a sostenerlo proprio per il fatto di non essersi mai tirato indietro nei confronti con gli altri.

Il televoto che porterà alla finale del 19 maggio potrebbe ribaltare completamente gli equilibri costruiti negli ultimi mesi. Tra fandom organizzatissimi, rivalità ormai esplose e concorrenti che continuano a dividere il pubblico, questa finale del Grande Fratello VIP si preannuncia una delle più combattute degli ultimi anni. Chi merita davvero la vittoria? Diteci la vostra votando il sondaggio qui sotto.

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