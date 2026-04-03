Grande Fratello Vip, il televoto all'ultimo sangue: Raimondo Todaro contro Ibiza. Chi vuoi salvare? Il sondaggio Polemiche e convivenza forzata: uno tra Ibiza Altea e Raimondo Todaro dovrà dire addio alla Casa: chi tra i due vip riuscirà a salvarsi? Faccelo sapere nel sondaggio.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Durante l’ultima puntata del Grande Fratello VIP la tensione nella Casa è tornata a farsi sentire. Le dinamiche si sono irrigidite, le alleanze iniziano a scricchiolare e le nomination hanno messo uno contro l’altro due concorrenti molto diversi. Con l’eliminazione prevista nella diretta del 3 aprile, al televoto sono finiti Ibiza Altea e Raimondo Todaro. I fan sono chiamati a dividersi nettamente in due schieramenti. Chi vorresti che continuasse la sua corsa alla vittoria verso questa edizione del Grande Fratello VIP? Faccelo sapere qui sotto.

Televoto Grande Fratello VIP: chi è in nomination e chi rischia

Questa settimana il televoto è uno scontro diretto. Due personalità forti, due percorsi già segnati da tensioni e momenti controversi. Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare: il meno votato dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Rivediamo insieme chi rischia di lasciare la competizione questa settimana, ripercorrendo i motivi per cui meritano o meno di restare nella casa più spiata d’Italia, e facci sapere chi secondo te dovrebbe restare in gara.

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Ibiza Altea

Ibiza è stata protagonista di diverse discussioni nelle ultime settimane. Alcune coinquiline l’hanno accusata di avere atteggiamenti provocatori e poco rispettosi, alimentando un clima di diffidenza nei suoi confronti. A far discutere sono stati anche alcuni commenti giudicati eccessivi, che hanno reso da subito la giovane una minaccia per molti volti in casa, tra cui la Mussolini. Altea ha alimentato il dibattito anche fuori dalla Casa. Quello che emerge è quindi che la giovane continua a dividere: c’è chi la vede spontanea e chi invece pensa che giochi troppo sulle provocazioni.

Raimondo Todaro

Raimondo non è rimasto in disparte. Il ballerino ha avuto confronti diretti con più di un concorrente e nelle ultime giornate è finito al centro delle critiche per uno scherzo finito male che ha creato forte tensione nel gruppo. Il suo carattere deciso e alcune prese di posizione nette non sono piaciute a tutti. Allo stesso tempo, nel periodo di isolamento ha mostrato un lato più riflessivo e personale che potrebbe convincere parte del pubblico, oltre ad avere una ship in corso con Francesca, nonostante si dica impegnato fuori dalla Casa.

Il televoto si chiuderà nella puntata del 3 aprile e sarà il pubblico a decidere chi dovrà lasciare la Casa. Due percorsi diversi, entrambi segnati da polemiche e momenti forti. Ora la parola passa agli spettatori: chi merita di continuare l’avventura al Grande Fratello VIP?

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