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Grande Fratello Vip, il televoto della beffa: Alessandra Mussolini contro Paola Caruso. Chi vuoi salvare? Il sondaggio

Televoto infuocato al Grande Fratello VIP: quattro vipponi e una sola certezza, qualcuno uscirà. Facci sapere chi secondo te dovrebbe sfuggire all'eliminazione.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello VIP, l’atmosfera si è fatta ancora più pesante. Le tensioni accumulate negli ultimi giorni sono esplose tra accuse, frecciatine e confronti diretti che hanno messo in luce fratture ormai difficili da ricucire. In questo clima sempre più teso, le nuove nomination hanno acceso definitivamente la partita. Ora il pubblico si chiede chi dovrà lasciare la casa, esprimete quindi la vostra preferenza a fine articolo: chi secondo voi dovrebbe restare?

Televoto Grande Fratello VIP: chi è in nomination e chi rischia

Al televoto Gf Vip, con eliminazione prevista nella puntata di martedì 28 aprile 2026, sono finiti Paola Caruso, Alessandra Mussolini, Marco Berry e Lucia Ilardo. Quattro profili molto diversi, ma tutti segnati da dinamiche forti che li hanno portati al centro delle discussioni, almeno in alcuni momenti della competizione. Il pubblico è chiamato a decidere chi salvare in una votazione che si preannuncia tutt’altro che scontata. Ancora una volta, sarà il meno votato a dover lasciare la Casa. In attesa del verdetto, facci sapere nel sondaggio a fondo pagina, chi secondo te dovrebbe spuntarla.

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Paola Caruso

Paola continua a vivere un percorso emotivamente altalenante. Negli ultimi giorni si è lasciata andare a momenti di fragilità, raccontando aspetti personali che hanno colpito parte del pubblico. Allo stesso tempo, però, si è inimicata pesantemente alcuni coinquilini come Antonella Elia, le due coinquiline hanno creato quindi un vero e proprio spartiacque in casa.

Alessandra Mussolini

Alessandra è una delle presenze più forti e divisive della Casa. Non si tira mai indietro nei confronti e il suo modo diretto di dire ciò che pensa ha generato diversi attriti con altri concorrenti. Alcuni la vedono come una protagonista necessaria, altri come una figura troppo ingombrante. Di certo, è impossibile ignorarla. Per lei questo televoto è ancora più doloroso, perché tra le sue sfidanti c’è anche Paola Carusa, con cui ha instaurato un rapporto profondo d’amicizia.

Marco Berry

Marco, dopo essere stato alcentro delle dinamiche per alcuni scontri accesi, soprattutto per il suo modo deciso di affrontare le discussioni, si è sostanzialmente acquietato. C’è chi lo apprezza per la coerenza e chi invece lo considera troppo diretto nei toni. Questa spaccatura tra pubblico e coinquilini potrebbe pesare molto sull’esito del televoto.

Lucia Ilardo

Lucia sta vivendo una fase complicata all’interno della Casa. Le tensioni legate all’interesse per la sua vita privata e alcune incomprensioni con gli altri concorrenti l’hanno resa più vulnerabile. Il suo tentativo di mantenere un profilo più morbido potrebbe non bastare in un televoto così competitivo.

Il televoto si chiuderà nella prossima diretta e sarà il pubblico a decidere chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Le dinamiche delle ultime settimane hanno già tracciato delle linee nette tra i concorrenti. Ora la parola passa ai telespettatori: chi vorreste salvare? Fateci sapere le vostre preferenze nel sondaggio qui sotto.

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