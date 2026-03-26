Grande Fratello, il televoto tra nemici: Manzini vs Berry e incognita Mussolini. Chi viene eliminato? Il sondaggio
Amori discussi, provocazioni che dividono e scontri ancora aperti: quattro protagonisti forti, ma uno solo resterà davvero al sicuro.
Durante l’ultima puntata del Grande Fratello VIP la tensione nella Casa è salita in modo evidente. Le alleanze iniziano a delinearsi, i primi attriti si sono trasformati in veri confronti e le nomination hanno acceso definitivamente gli equilibri già fragili del gruppo. Con l’immunità prevista nella diretta del 27 marzo, al televoto sono finiti Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini e Marco Berry.
Televoto Grande Fratello VIP: chi è in nomination e chi rischia
Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare in una votazione che potrebbe cambiare gli assetti della Casa. Tutti e quattro i concorrenti in nomination hanno vissuto giorni intensi, tra discussioni, incomprensioni e momenti che hanno fatto discutere anche fuori dal reality. Il più votato riceverà l’immunità, gli altri saranno ancora a rischio.
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Lucia Ilardo
Lucia è stata spesso al centro dell’attenzione per le dinamiche personali nate in queste prime settimane. Il suo coinvolgimento emotivo con Bianchetti ha alimentato chiacchiere e sospetti, con alcuni coinquilini che l’hanno accusata di esporsi troppo sul piano sentimentale per restare protagonista. A questo si sono aggiunte tensioni notturne e confronti accesi che hanno messo in discussione la sua autenticità .
Alessandra Mussolini
Alessandra Mussolini non è certo passata inosservata. Il suo carattere diretto e alcune scene diventate virali sui social hanno diviso pubblico e concorrenti. Alcuni la considerano una presenza forte e scenica, altri ritengono che il suo modo di esporsi sia eccessivo. Anche alcune sue prese di posizione durante le discussioni collettive hanno generato malumori, creando frizioni con chi fatica ad accettare il suo stile comunicativo.
Francesca Manzini
Francesca Manzini ha portato nella Casa leggerezza e imitazioni, ma non sono mancati momenti delicati. La comica è stata protagonista di confronti accesi, in particolare con Marco Berry, dopo uno scambio di parole che ha lasciato strascichi nel gruppo. Alcuni coinquilini la trovano spontanea e genuina, altri la accusano di reagire in modo eccessivo quando si sente attaccata.
Marco Berry
Marco Berry aveva inizialmente mantenuto un profilo più riflessivo, ma nelle ultime giornate ha mostrato un lato più duro. Il confronto con Francesca Manzini e alcune divergenze con altri concorrenti hanno evidenziato una crescente tensione. C’è chi apprezza la sua coerenza e chi invece giudica il suo modo di affrontare i conflitti troppo rigido.
Il televoto si chiuderà nella puntata del 27 marzo e sarà il pubblico a decidere chi salvarsi e evitarsi la prossima eliminazione, lasciando gli altri nominati a rischio. Le prime settimane hanno già segnato simpatie e antipatie molto nette. Ora la scelta è nelle mani dei telespettatori. Detto ciò, chi secondo te merita di continuare il proprio percorso al Grande Fratello VIP?
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