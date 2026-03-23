Grande Fratello VIP, Raimondo Todaro a rischio contro Paola Caruso, chi vuoi eliminare? Il sondaggio Dopo una prima settimana complicata, al televoto del GF ci sono sette concorrenti in nomination, tutti ugualmente a rischio. Vota il tuo preferito per farci sapere chi ti piacerebbe si salvasse.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Durante l’ultima puntata del Grande Fratello VIP, la Casa ha vissuto momenti di forte tensione e confronti che hanno lasciato il segno. Le prime vere fratture del gruppo sono ormai evidenti e le nomination di questa settimana hanno acceso definitivamente la miccia. Al televoto, con eliminazione prevista nella puntata del 24 aprile, sono finiti Dario Cassini, Lucia Ilardo, Nicolò Brigante, Francesca Manzini, Paola Caruso, Raimondo Todaro e Marco Berry.

Televoto Grande Fratello VIP: chi è in nomination e chi rischia

Il pubblico è chiamato a decidere chi salvare tra sette concorrenti molto diversi tra loro, ma accomunati da percorsi già segnati da tensioni, discussioni e dinamiche controverse. Il meno votato dovrà abbandonare la Casa. Si tratta quindi di una votazione in negativo, che avrà grandi ripercussioni sui vip in casa. Chi verrà eliminato? Al momento è impossibile saperlo, ma la domanda la poniamo noi di Libero Magazine a voi lettori: chi è il concorrente che volete salvare in questo televoto del Gf? Votate nel sondaggio qui sotto.

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Dario Cassini

Dario è stato indicato da diversi coinquilini come poco integrato nel gruppo. Il suo modo di esporsi, a tratti distaccato e ironico, non è stato sempre compreso e questo lo ha portato a ricevere più nomination. C’è chi lo apprezza per la leggerezza e chi invece lo considera poco coinvolto.

Lucia Ilardo

Lucia ha vissuto giorni complicati, a causa di riferimenti al suo ex e alla loro relazione finita in un altro programma, e al suo carattere non proprio semplice. Ma il profilo più morbido potrebbe non bastare in un televoto eliminatorio.

Nicolò Brigante

Nicolò si è ritrovato al centro di alcune discussioni legate ai suoi atteggiamenti giudicati ambigui da parte di altri VIP. Alcuni lo vedono strategico, altri semplicemente poco chiaro. Questa percezione potrebbe influenzare il giudizio del pubblico.

Francesca Manzini

Francesca è stata protagonista di uno scontro acceso con Marco Berry che ha fatto molto discutere dentro e fuori la Casa. Il confronto, nato da incomprensioni e parole di troppo, ha diviso i telespettatori tra chi la difende e chi la ritiene eccessiva nelle reazioni.

Paola Caruso

Paola ha mostrato fragilità e momenti di forte emotività, raccontando aspetti personali che hanno toccato il pubblico. Tuttavia, alcuni coinquilini l’hanno accusata di esporsi solo quando le conviene, alimentando dubbi sulla sua autenticità.

Raimondo Todaro

Raimondo non è passato inosservato per alcune prese di posizione nette e per tensioni nate già nei primi giorni di convivenza. Il suo carattere diretto ha generato attriti e qualche critica, ma adesso mantiene un profilo più basso.

Marco Berry

Marco Berry, coinvolto nello scontro con Francesca Manzini, è finito nel mirino di diversi concorrenti. Il suo modo di affrontare le discussioni è stato giudicato da alcuni troppo duro, da altri coerente e lineare.

Il televoto si chiuderà nella puntata del 24 marzo e sarà il pubblico a decidere chi dovrà lasciare la Casa. Le prime giornate sono già state decisive per creare simpatie e antipatie. Ora la scelta è nelle mani dei telespettatori. Tu chi vuoi salvare? Vota nel sondaggio in fondo alla pagina.

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