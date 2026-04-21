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Grande Fratello Vip, televoto tra nemiche giurate: Alessandra Mussolini vs Adriana Volpe. Chi vuoi salvare? Il sondaggio

Tre personalità forti, tre percorsi turbolenti, una sola certezza: una di loro rischia di lasciare la Casa. Dicci chi vuoi salvare tra Alessandra, Paola e Adriana.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello VIP la tensione nella Casa è salita alle stelle. Le dinamiche interne sono ormai sempre più fragili e le alleanze iniziano a mostrare crepe evidenti. Le nomination di questa settimana hanno acceso definitivamente il clima, portando al televoto tre protagoniste assolute di questa edizione: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Paola Caruso. L’esito sarà svelato nella puntata del 22 aprile e il pubblico è chiamato a decidere chi salvare.

Televoto Grande Fratello VIP: chi è in nomination e chi rischia

Il pubblico dovrà scegliere chi salvare tra tre concorrenti che, nelle ultime settimane, sono state al centro di tensioni, discussioni e scontri diretti. Si tratta di un televoto eliminatorio e la meno votata dovrà abbandonare il gioco. Una scelta che potrebbe cambiare definitivamente gli equilibri interni. Tu chi salveresti?

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Adriana Volpe

Adriana è finita più volte nel mirino dei coinquilini per il suo modo di gestire i rapporti. Alcuni pensano sia troppo strategica e reciti per provocare indirettamente gli altri per poi sottrarsi al confronto diretto. Il rapporto con Alessandra Mussolini si è deteriorato nel tempo, tra frecciatine e discussioni accese che hanno diviso la Casa. Anche con Paola Caruso non sono mancati momenti di tensione, con incomprensioni che hanno alimentato sospetti e distanze.

Alessandra Mussolini

Alessandra è una delle concorrenti più divisive di questa edizione. Schietta, diretta e spesso senza filtri, ha avuto scontri frontali soprattutto con Adriana Volpe. Le sue prese di posizione nette e alcune parole giudicate troppo dure hanno fatto discutere sia dentro che fuori la Casa. C’è chi la considera una protagonista forte e autentica, chi invece la ritiene eccessivamente polemica e poco incline al dialogo morbido.

Paola Caruso

Paola ha alternato momenti di grande fragilità a reazioni molto decise nei confronti degli altri concorrenti. In più occasioni è stata accusata di esporsi solo quando le conviene, alimentando dubbi sulla sua spontaneità. Lo scontro con Adriana ha evidenziato una mancanza di sintonia evidente, mentre con altri vip ha mostrato difficoltà nel trovare un equilibrio stabile all’interno del gruppo.

Il televoto si chiuderà nella prossima diretta e sarà il pubblico a decidere chi dovrà abbandonare la Casa. Le tensioni accumulate nelle ultime settimane peseranno sulla scelta finale. Ora la domanda è una sola: chi vuoi salvare tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Paola Caruso?

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