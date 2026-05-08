Sondaggi Grande Fratello Vip 2026: boom di Adriana Volpe, Marco Berry e Francesca Manzini nei guai. Chi rischia grosso Adriana Volpe e Lucia Ilardo si giocano la vetta, mentre per Marco Berry la situazione sembra sempre più complicata. Ecco la situazione dei nominati del GF VIP.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Nuova puntata decisiva per il Grande Fratello VIP, che nelle ultime settimane ha ritrovato ritmo, tensioni e dinamiche capaci di riaccendere il dibattito tra il pubblico social e gli spettatori più fedeli del reality di Canale 5. Stavolta, però, un concorrente potrebbe essere messo a rischio da un televoto che potrebbe indirizzare in modo molto netto le prossime eliminazioni.

Grande Fratello VIP, le nomination della 15esima puntata

Il pubblico è chiamato a votare il concorrente che desidera salvare, e il meno votato finirà automaticamente in una posizione delicatissima, diventando il primo candidato alla prossima eliminazione. Una situazione che sta inevitabilmente creando tensione tra i gieffini ancora in gara e che, secondo molti fan del programma, potrebbe cambiare definitivamente gli equilibri interni del reality. Attualmente al televoto ci sono Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Francesca Manzini e Marco Berry, quattro concorrenti che nel corso delle ultime settimane hanno avuto percorsi molto diversi all’interno della Casa più spiata d’Italia. C’è chi ha consolidato il proprio fandom, chi ha recuperato terreno dopo settimane complicate e chi invece sembra essersi progressivamente indebolito davanti agli occhi del pubblico.

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Sondaggi televoto GF Vip: chi si salva e chi rischia (venerdì 8 maggio 2026)

Secondo i sondaggi del sito Forum del Grande Fratello Vip, a poche ore dalla diretta sarebbe Adriana Volpe a guidare la classifica delle preferenze. L’ex volto televisivo continua infatti a mantenere un seguito molto forte e costante, confermandosi una delle concorrenti più solide di questa edizione del Grande Fratello VIP. Il suo percorso nella Casa è stato caratterizzato da momenti molto diversi tra loro: scontri accesi, fasi più emotive e anche momenti in cui è riuscita a ritagliarsi un ruolo centrale nelle dinamiche del reality. Proprio questa esposizione continua sembrerebbe averla premiata, almeno stando ai numeri dei sondaggi.

Con il 40,84% delle preferenze, Adriana al momento appare in vantaggio, anche se il distacco dalla seconda classificata non è così ampio da permetterle di stare completamente tranquilla. Veniamo quindi alla vera sorpresa di questo televoto, Lucia Ilardo, che sta infatti ottenendo risultati molto alti nei sondaggi, arrivando a un passo dalla vetta con il 37,41% delle preferenze. Un dato che conferma quanto la sua crescita nelle ultime settimane non sia passata inosservata. In tanti, soprattutto sui social, stanno premiando il suo atteggiamento considerato più autentico e diretto rispetto ad altri concorrenti ancora in gara.

Più staccata, almeno secondo le proiezioni attuali, Francesca Manzini, che si fermerebbe al 12,97%. Una percentuale decisamente inferiore rispetto alle prime due concorrenti, ma comunque sufficiente, almeno per ora, a tenerla lontana dall’ultimo posto. Nel corso dell’edizione Francesca ha alternato momenti molto apprezzati ad altri in cui è stata pesantemente criticata per il suo atteggiamento drammatico. Resta comunque una concorrente che potrebbe ancora sorprendere.

Chi invece sembra davvero rischiare grosso è Marco Berry. I sondaggi online parlano piuttosto chiaramente: con appena l’8,79% delle preferenze, sarebbe lui il concorrente meno votato e dunque il primo candidato alla prossima eliminazione. Un risultato che confermerebbe il momento complicato vissuto da Marco all’interno della Casa, dove nelle ultime settimane è apparso spesso più defilato rispetto ad altri protagonisti del programma. Naturalmente tutto potrebbe ancora cambiare durante la diretta del Grande Fratello VIP, soprattutto considerando quanto il televoto del reality riesca spesso a sorprendere anche gli spettatori più attenti.

Le percentuali del televoto:

Adriana Volpe — 40,84%

Lucia Ilardo — 37,41%

Francesca Manzini — 12,97%

Marco Berry — 8,79%

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