Grande Fratello Vip, sondaggi televoto (2 ottobre): Marina La Rosa contro Alex Belli dopo le accuse, chi viene eliminato Il televoto del GF Vip 9 si avvicina al verdetto: ecco come stanno cambiando le preferenze del pubblico e chi rischia l’eliminazione.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Il conto alla rovescia verso il prossimo verdetto del Grande Fratello Vip è ormai iniziato e cresce l’attesa per scoprire quale concorrente dovrà lasciare la Casa. Il pubblico è chiamato ancora una volta a esprimere la propria preferenza attraverso il televoto, in una sfida che vede quattro protagonisti contendersi la permanenza nel reality. I dati aggiornati del sondaggio lanciato dal blog Angolo delle Notizie permettono di avere un primo quadro delle preferenze degli spettatori. Ma le percentuali possono ancora cambiare prima della chiusura del televoto. Vediamo quindi chi è attualmente in testa e chi, invece, si trova nella posizione più delicata in vista della diretta Gf Vip di stasera, venerdì 2 ottobre 2026.

Grande Fratello Vip, sondaggi televoto del 2 ottobre: le percentuali aggiornate e chi viene eliminato

Secondo l’ultimo aggiornamento del sondaggio, a raccogliere il maggior numero di consensi è Marina La Rosa, attualmente al 37%. La concorrente si posiziona quindi davanti agli altri tre nominati e sembra poter contare su un sostegno particolarmente forte da parte del pubblico. Ricordiamo che proprio Marina nei giorni scorsi è stata protagonista di un durissimo confronto con Alex Belli, che ha sancito la rottura definitiva tra quelli che sono dei dei concorrenti più rappresentativi di questa edizione. Alle sue spalle si trova Alessandro Varsi, che raggiunge il 24% delle preferenze. Una distanza di tredici punti separa quindi il secondo classificato dalla prima posizione, anche se il quadro potrebbe modificarsi nelle prossime ore con l’arrivo di nuovi voti.

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Subito dopo troviamo Alex Belli, al 23%. Il distacco da Varsi è minimo: appena un punto percentuale, elemento che rende particolarmente interessante la sfida per le posizioni centrali del sondaggio. Chiude invece la classifica Giancarlo Danto, fermo al 16%. Al momento è dunque lui il concorrente con la percentuale più bassa nel sondaggio e, di conseguenza, quello che appare maggiormente esposto al rischio di finire al televoto eliminatorio.

Marina La Rosa: 37%

37% Alessandro Varsi: 24%

24% Alex Belli: 23%

23% Giancarlo Danto: 16%

Il verdetto del televoto del GF Vip

Questi numeri rappresentano naturalmente una fotografia delle preferenze raccolte dal sondaggio e non costituiscono ancora l’esito ufficiale del televoto. Tutto può ancora cambiare, soprattutto considerando il peso degli ultimi voti prima della chiusura. La proclamazione del primo candidato all’eliminazione è prevista per venerdì 2 ottobre 2026, durante la puntata serale del reality su Canale 5. Sarà allora che verrà svelato il verdetto e si capirà quale dei quattro concorrenti avrà ricevuto meno sostegno da parte del pubblico.

Fino ad allora, il pubblico potrà continuare a far sentire la propria voce attraverso i canali previsti dal programma. La distanza molto ridotta tra Alessandro Varsi e Alex Belli rende inoltre particolarmente aperta la sfida per il secondo posto, mentre Marina La Rosa conserva per ora un margine piuttosto consistente. Le percentuali, dunque, restano in continuo aggiornamento e le ultime ore potrebbero riservare qualche sorpresa. Per conoscere il risultato ufficiale bisognerà però attendere la puntata di venerdì e il momento in cui verrà annunciato il concorrente destinato a diventare il primo candidato all’eliminazione.

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