Grande Fratello VIP, sondaggi televoto 22 aprile: plebiscito del pubblico. Chi si salva tra Adriana, Alessandra e Paola Alessandra Mussoloni, Adriana Volpe e Paola Caruso in nomination nella puntata di stasera: i sondaggi disegnano una tendenza nettissima. Ecco chi è la favorita.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Grandi tensioni e colpi di scena in vista per il Grande Fratello VIP, condotto da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste. La puntata in onda questa sera, 22 aprile 2026 su Canale 5, si prepara a chiudere una delle nomination più sbilanciate e discusse dell’intera edizione. Il televoto aperto nei giorni scorsi ha infatti già tracciato un quadro molto chiaro, lasciando pochissimo spazio all’incertezza.

Grande Fratello VIP, televoto 22 aprile: chi rischia di essere eliminata

In nomination questa settimana ci sono Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Paola Caruso, tre concorrenti con percorsi molto diversi all’interno della Casa e con un peso altrettanto differente nel gradimento del pubblico. Una sfida che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto mantenere un certo equilibrio, ma che nei fatti si è trasformata in un vero e proprio dominio di una delle tre protagoniste.

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Secondo i dati del nostro sondaggio, infatti, Adriana Volpe guida la classifica con un netto 68% dei voti a favore della sua immunità, confermandosi una delle figure più solide e apprezzate dal pubblico in questa fase del gioco. Subito dietro si posiziona Alessandra Mussolini con il 31%, un risultato che la mantiene in gara ma evidenzia comunque una distanza importante rispetto alla vetta. A chiudere il quadro c’è Paola Caruso, ferma a un clamoroso 2% dei consensi, un dato che la pone in una posizione estremamente delicata e che la rende, di fatto, la principale indiziata per finire al ballottaggio eliminatorio. Una forbice così ampia tra la prima e l’ultima posizione è un evento raro all’interno del reality, dove spesso le dinamiche di voto restano più fluide e incerte fino all’ultimo momento.

Le dinamiche interne alla Casa non sembrano aver ribaltato le percezioni esterne. Adriana Volpe continua a mantenere una presenza stabile e riconoscibile, mentre Alessandra Mussolini resta una concorrente capace di dividere il pubblico ma comunque in grado di raccogliere una base di sostegno significativa. Paola Caruso, invece, sembra aver faticato a inserirsi pienamente nelle principali dinamiche del gioco, finendo progressivamente in una posizione più marginale, soprattutto dopo la polemica che l’ha contrapposta alal prima finalista annunciata, Antonella Elia.

Grande Fratello Vip: un verdetto quasi scritto

Ciò che rende questa nomination particolarmente interessante è proprio la sua netta prevedibilità. Quasi mai, all’interno del Grande Fratello VIP, si assiste a un distacco così evidente di gradimento tra i concorrenti in sfida. Resta comunque da vedere se la diretta di questa sera confermerà i dati del sondaggio o se, come spesso accade nel reality, qualche dinamica dell’ultimo minuto riuscirà a sorprendere il pubblico e gli stessi protagonisti della Casa.

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