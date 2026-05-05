Grande Fratello Vip, sondaggi del 5 maggio: Adriana Volpe e Alessandra Mussolini staccano tutti. Il pubblico ha scelto, chi va in finale La 14esima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi decreterà il nome del secondo finalista di questa edizione: cosa dicono i numeri

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Un nuovo finalista per il Grande Fratello VIP. Nella puntata di oggi martedì 5 maggio 2026, infatti, andrà in scena un televoto a dir poco decisivo per le sorti del reality show condotto da Ilary Blasi. Il concorrente più votato, infatti, staccherà il pass per la finalissima raggiungendo Antonella Elia. In nomination ci sono ovviamente tutti i ‘big’ di questa edizione del GF Vip e l’appuntamento, come sempre, è in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti i numeri dei sondaggi nel dettaglio e analizziamo la situazione nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello VIP, le nomination della 14esima puntata

Dopo l’eliminazione di Paola Caruso e l’appuntamento ‘saltato’ dello scorso venerdì, il Grande Fratello VIP torna in onda oggi martedì 5 maggio 2026 per una nuova puntata. La 14esima diretta stagionale – come anticipato – prevede un televoto decisivo, che decreterà il nome del secondo finalista di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste.

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Stasera, dunque, scopriremo chi andrà in finale raggiungendo Antonella Elia, già eletta prima finalista nel corso della decima puntata del GF Vip. In nomination ci sono naturalmente alcuni ‘protagonisti’ di questa stagione: a contendersi un posto nella finalissima saranno Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras.

I sondaggi del GF Vip: chi va in finale (martedì 5 maggio 2026)

La 14esima diretta stagionale del Grande Fratello VIP in onda stasera vedrà quindi andare in scena un nuovo televoto che, come detto, sancirà il nome del secondo finalista. Il pubblico sarà dunque chiamato a votare il proprio gieffino preferito e il concorrente più votato raggiungerà Antonella Elia assicurandosi un posto nella finalissima del GF Vip 2026, al momento prevista per il prossimo 19 maggio. Stando ai nostri sondaggi di Libero Magazine (QUI per votare), al momento, ci sono due grandi favorite e ‘regine’ di questa edizione come Alessandra Mussolini e Adriana Volpe., che si contendono più dell’80% delle preferenze. Secondo le proiezioni l’ex conduttrice Rai (e ‘veterana’ del reality) potrebbe superare l’ex politica e andare in finale con l’ex ‘rivale’ Antonella Elia. Più staccate Lucia Ilardo e Francesca Manzini (comunque pronte a stupire) mentre per Raul Dumitras e Marco Berry non sarà facile. Di seguito tutte le percentuali:

Adriana Volpe (45%)

(45%) Alessandra Mussolini (42%)

(42%) Lucia Ilardo (3%)

(3%) Francesca Manzini (3%)

(3%) Marco Berry (3%)

(3%) Raul Dumitras (2%)

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