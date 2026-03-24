Grande Fratello, sondaggi televoto: Berry vs Cassini e sorpresa Todaro, il pubblico ha deciso. Chi esce stasera La terza puntata del reality show condotto da Ilary Blasi decreterà il nome del primo eliminato di questa stagione: 7 concorrenti a rischio, le nomination

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Prima eliminazione e colpo di scena al Grande Fratello VIP. Nella puntata di oggi martedì 24 marzo 2026, infatti, andrà in scena il primo televoto eliminatorio della nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. La terza diretta stagionale vedrà quindi un concorrente lasciare la casa più spiata d’Italia per la prima volta; chi sarà? In nomination ci sono ben 7 concorrenti e l’appuntamento, ovviamente, è in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti i numeri dei sondaggi nel dettaglio e analizziamo la situazione nella casa.

Grande Fratello VIP, le nomination della terza puntata: chi è a rischio

Al Grande Fratello VIP si inizia a fare sul serio e oggi martedì 24 marzo 2026, in occasione della terza diretta (QUI le anticipazioni), si terrà il primo televoto eliminatorio della stagione. Niente di meglio di un po’ di tensione per cercare di risalire negli ascolti tv e allontanare le voci di crisi o addirittura di chiusura anticipata; la prima eliminazione, tuttavia, rischia subito di costare al reality show la perdita di un ‘Big’ di questa edizione condotta da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. A rischio ci sono infatti 7 gieffini; chi dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia dopo appena tre puntate?

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In nomination ci sono ben 7 concorrenti, vale a dire quasi la metà della casa: Dario Cassini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro. I più nominati – sia dall’Economy Club di Adriana Volpe che dal Gold Club della ‘rivale’ Antonella Elia – sono stati Dario e Lucia. Il comico è stato votato da Renato, Lucia e Alessandra; Lucia è stata mandata in nomination dai voti di Raul, GionnyScandal e lo stesso Dario.

I sondaggi del GF Vip: chi viene eliminato e chi si salva (martedì 24 marzo 2026)

La terza diretta stagionale del Grande Fratello VIP in onda stasera – come detto – vedrà andare in scena il primo televoto eliminatorio di questa edizione. Il voto da casa di oggi, infatti, sancirà la prima eliminazione: il pubblico sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito da salvare, mentre il concorrente meno votato dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. Stando ai nostri sondaggi di Libero Magazine (QUI per votare), al momento, vedono Raimondo Todaro super-favorito; rischiano invece Dario Cassini (al 6% secondo le proiezioni) a Nicolò Brigante, con solo il 4% delle preferenze. Di seguito le percentuali:

Raimondo Todaro (37%)

(37%) Francesca Manzini (19%)

(19%) Paola Caruso (14%)

(14%) Lucia Ilardo (11%)

(11%) Marco Berry (11%)

(11%) Dario Cassini (6%)

(6%) Nicolò Brigante (4%)

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