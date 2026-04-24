Grande Fratello Vip, sondaggi televoto (24 aprile): Mussolini contro Berry dopo le accuse, chi si salva La 12esima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi sarà decisiva per il futuro di due concorrenti centrali di questa edizione: cosa dicono i numeri

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuova puntata e nuovo televoto al Grande Fratello VIP. Nella puntata di oggi venerdì 24 aprile 2026, infatti, andrà in scena uno ‘scontro’ all’ultimo voto che sarà determinante per il futuro di due concorrenti e per l’intera edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. In nomination ci sono Alessandra Mussolini e Marco Berry e l’appuntamento, ovviamente, è in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti i numeri dei sondaggi nel dettaglio e analizziamo la situazione nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello VIP, le nomination della 12esima puntata: chi è a rischio

Il Grande Fratello VIP torna in onda oggi venerdì 24 aprile 2026 ed è chiamato a risalire negli ascolti tv dopo i numeri deludenti della puntata di mercoledì, crollata al 15% nonostante la quasi non-concorrenza della Rai. Niente di meglio di un po’ di tensione da televoto, dunque, per attirare pubblico. Nella puntata di questa sera – condotta ovviamente da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste – andrà infatti in scena un nuovo televoto, che questa volta non sarà eliminatorio ma a dir poco decisivo.

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Stasera sarà un testa a testa diretto, dal momento che in nomination ci sono solo due concorrenti: Alessandra Mussolini da una parte, Marco Berry dall’altra. Stando alle nomination palesi, Alessandra è stata votata da Raimondo Todaro, da Renato Biancardi (inevitabile, viste le recenti tensioni) e da Francesca Manzini, oltre che dallo stesso Marco, a cui Alessandra ha restituito il favoro aggiungendosi al voto di Adriana Volpe.

I sondaggi del GF Vip: chi viene eliminato e chi si salva (venerdì 24 aprile 2026)

La dodicesima diretta stagionale del Grande Fratello VIP in onda stasera vedrà quindi andare in scena un nuovo televoto che, come detto, non sarà eliminatorio. Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito da salvare, il concorrente meno votato sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione, raggiungendo automaticamente Paola Caruso in nomination. Stando ai sondaggi del portale ForumFree, al momento, Alessandra Mussolini è nettamente la favorita con addirittura il 70% delle preferenze del pubblico. Marco Berry arranca con il 30% secondo le proiezioni e per il mago si prospetta una serata difficile. Di seguito le percentuali:

Alessandra Mussolini (70%)

(70%) Marco Berry (30%)

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