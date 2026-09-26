Grande Fratello Vip, è già caos: Annicchiarico perdonato, Valeria Marini innamorata, guerra tra Alex Belli e Marina La Rosa Dopo le scuse in studio davanti a Ilary Blasi e al pubblico, gli autori valutano il rientro dell'ex concorrente, al momento ospitato in hotel in attesa di novità.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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La squalifica di Simone Annicchiarico potrebbe non essere l’ultimo capitolo della sua avventura al Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita dalla Casa per l’espressione che gli è costata l’espulsione, il conduttore è tornato in studio durante la quarta puntata per raccontare la sua versione dei fatti e chiedere scusa. Un momento forte, che ha riaperto una porta rimasta apparentemente chiusa. Le parole di Ilary Blasi e il sostegno arrivato dalle opinioniste hanno infatti alimentato un’ipotesi quasi surreale. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, il possibile ritorno di Simone Annicchiarico

La squalifica di Simone Annicchiarico potrebbe non rappresentare la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Durante la quarta puntata, l’ex concorrente è tornato in studio per spiegare quanto accaduto e rivolgere le proprie scuse al pubblico e agli altri partecipanti. Visibilmente dispiaciuto, ha definito l’episodio un momento di blackout: "Sono un po’ triste, un po’ affranto. Chiedo scusa, non ho pensato, è stato un blackout. Mi è costato entrare nella Casa, avevo mille timori poi ero contento, ho tradito me stesso. Un bruttissimo esempio per chiunque guarda il programma." Ilary Blasi ha quindi lasciato aperta la possibilità di un ripensamento affermando: "Io non posso decidere adesso, non posso perché non sono io a decidere, però facciamo una cosa: io inoltro questa tua richiesta al Grande Fratello e alla produzione, e nei prossimi giorni vediamo quello che succede. Io più di questo non posso dirti, se non che mi dispiace", mentre Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli si sono mostrate favorevoli a concedergli una seconda opportunità. Secondo un’indiscrezione riportata da Davide Maggio, produzione e autori starebbero valutando un possibile rientro, con Annicchiarico momentaneamente ospitato in albergo.

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La confessione di Valeria Marini su Simone Annicchiarico

A rendere ancora più curiosa la vicenda è stata la confessione di Valeria Marini, che durante una conversazione notturna con Alex Belli ha ammesso di essere stata attratta da Annicchiarico. "A me Simone piaceva pure come persona. Io avevo attrazione per lui. Sono due ore che te lo dico". La dichiarazione arriva proprio mentre l’eventuale ritorno del conduttore continua a essere al centro delle indiscrezioni. Dopo essere stato eliminato dal programma in seguito alla frase contestata, Annicchiarico aveva descritto il proprio errore come un momento di totale perdita di controllo: "È stato un vuoto sinaptico. Non so come sia uscita e mi è dispiaciuto perché mi sono sentito tradito da me stesso". Se il suo rientro dovesse concretizzarsi, anche il rapporto con Valeria potrebbe diventare una delle nuove dinamiche della Casa.

Grande Fratello Vip, lo scontro tra Marina La Rosa e Alex Belli

Nel frattempo, gli equilibri tra gli altri concorrenti hanno iniziato a incrinarsi. Marina La Rosa e Alex Belli sono stati protagonisti di un acceso confronto nato dopo una nomination. Marina ha scelto di mandare al televoto l’attore spiegando di voler conoscere la persona che si nasconde dietro il personaggio pubblico. Belli ha reagito criticando a sua volta l’atteggiamento della concorrente e invitandola a uscire dal suo "edulcorato mondo da radical chic". La discussione si è poi fatta più personale quando Alex ha ricordato il vecchio soprannome di "gatta morta" associato a Marina durante la prima edizione del Grande Fratello. Il botta e risposta ha immediatamente alimentato il dibattito sui social e potrebbe segnare l’inizio di una rivalità destinata a proseguire nel corso dell’edizione.

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