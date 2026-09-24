Grande Fratello Vip, Simone Annicchiarico espulso per una bestemmia, il web è in rivolta: “Era il vincitore" Il concorrente deve lasciare la Casa dopo appena una settimana per un’espressione blasfema. La decisione del GF scatena la protesta sui social: "Ora potete chiudere"

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Ufficio stampa Mediaset / Endemol

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È durata appena una settimana l’avventura di Simone Annicchiarico nella Casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente, che in questi primi giorni si era già ritagliato un ruolo centrale nelle dinamiche del reality di Canale 5, deve ora fare le valigie. A costargli la squalifica è stata un’espressione blasfema pronunciata nel pomeriggio di giovedì 24 settembre. L’episodio, ripreso dalle telecamere della Casa, ha iniziato a circolare sui social e nel giro di poche ore è arrivata la decisione senza appello della produzione. Per il figlio di Walter Chiari, dunque, il percorso nel programma già si chiude, ma la decisione degli autori sta scatenando le polemiche sul web.

Grande Fratello, Simone Annicchiarico squalificato: la bestemmia e il comunicato

Il momento incriminato è avvenuto in cucina, mentre Annicchiarico si trovava insieme a Giancarlo Danto. Non era in corso alcuna discussione: durante la conversazione, al concorrente è sfuggita un’espressione blasfema pronunciata a bassa voce. La scena è stata ripresa dalla Regia 2, il flusso disponibile sul sito del programma, e le immagini hanno cominciato rapidamente a rimbalzare sui social. A quel punto restava da capire quale sarebbe stata la decisione del Grande Fratello. La risposta è arrivata in serata con un comunicato ufficiale molto breve:

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"Il Grande Fratello ha deciso che Simone Annicchiarico deve abbandonare la Casa".

Nessuna possibilità, quindi, di proseguire l’avventura. Annicchiarico deve lasciare la casa del Gf Vip dopo appena sette giorni di permanenza. L’uscita arriva peraltro in un momento in cui il concorrente aveva già attirato parecchia attenzione, raccontandosi davanti alle telecamere e diventando uno dei protagonisti più riconoscibili di questa prima settimana grazie alle sue affermazioni divisive su diversi temi, dalla musica di Sal Da Vinci alla teoria dell’evoluzione di Charles Darwin.

I precedenti del passato, da Predolin a Fogli: i vip squalificati

La squalifica di Annicchiarico si aggiunge a una lista di precedenti piuttosto lunga. Nel GF Vip 2, nel 2017, erano stati squalificati per un’espressione blasfema Marco Predolin e, poche settimane dopo, Gianluca Impastato. Più recentemente, nel 2020, era toccato a Stefano Bettarini e Denis Dosio, mentre nel 2022 Riccardo Fogli aveva dovuto lasciare la Casa a meno di 24 ore dal suo ingresso per un episodio analogo.

Sui social esplode la protesta: "Simone era il vincitore"

La decisione del Grande Fratello Vip ha acceso immediatamente il dibattito sui social. A giudicare dai commenti comparsi online, sono soprattutto le proteste a dominare la discussione. In questi primi giorni, infatti, Simone Annicchiarico era riuscito a conquistare una fan base piuttosto ampia grazie alla sua simpatia, alla spontaneità e a un modo di essere decisamente fuori dagli schemi. Molti utenti contestano proprio la scelta di estrometterlo dal gioco e tirano in ballo anche i precedenti delle passate edizioni, chiedendosi perché in circostanze simili non siano sempre stati adottati gli stessi provvedimenti. "E tutti quelli che hanno detto la sua stessa frase (e anche peggio) nelle altre edizioni perché non sono stati squalificati? LE REGOLE NON DOVREBBERO VALERE PER TUTTI ALLO STESSO MODO? A sto punto doveva rimanere anche lui!", scrive un telespettatore. Sulla stessa linea un altro commento: "Comunque per me non e’ giusto, gli anni scorsi hanno bestemmiato e non e’ stato preso mezzo provvedimento." E c’è chi va ancora più dritto al punto, spiegando quanto la presenza di Annicchiarico fosse diventata importante per il pubblico: "L’unico per cui valeva la pena vedere il grande fratello".

Tra i commenti c’è anche chi avrebbe preferito affidare la decisione al pubblico attraverso il televoto: "Indignatevi per cose più gravi! Potevate metterlo al televoto e giudicava il pubblico! Volete i " Reality" ma li dovete gestire come una soap opera! L’unico concorrente " Vero"".

Il malcontento cresce anche tra chi considera Annicchiarico uno dei pochi concorrenti davvero capaci di distinguersi: "Ci sono persone che in altre edizioni hanno fatto molto peggio". E ancora: "Falsiiiiiiii non era neanche cómodo per il programma, io non vedo più il gf, il resto che rimane sono marionette della Regia…. Simone era il vincitore". Altri invece sono ancora più drastici: "Potete chiudere il gf allora, era l’unico concorrente piacevole".

Tra i messaggi che chiedono una soluzione diversa c’è anche quello di questo utente: "Ma nooo daiii lo mandavate in nomination! Che peccato il miglior personaggio di questa edizione". La prospettiva di continuare il programma senza Annicchiarico preoccupa anche altri fan: "Se esce Simone non lo vediamo piu". E un altro spettatore aggiunge: "Non lo guardo più, un personaggio così estroso, talentuoso e simpatico doveva essere, piuttosto, al televoto non eliminato!! Personaggi di dubbio gusto sono rimasti dentro l casa anche se il pubblico li voleva fuori! Il GF LO FATE PER VOI O PER IL PUBBLICO??"

Non tutti, però, contestano la decisione. Tra i commenti c’è anche chi ritiene che il regolamento debba essere applicato senza eccezioni, pur lasciando spazio al possibile pentimento del concorrente: "Se c’è un regolamento va rispettato". E qualcuno invita semplicemente a guardare alla decisione presa questa volta, senza continuare a fare paragoni con il passato: "Vi lamentate sempre citando le vecchie edizioni. Ora hanno fatto cosa giusta questo conta".

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