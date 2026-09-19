Grande Fratello Vip, Simone Annicchiarico è già nella bufera: frasi choc su Sal Da Vinci e Charles Darwin Dalla battuta sulla musica di Sal Da Vinci all’uscita surreale sulla teoria dell’evoluzione di Charles Darwin: Simone Annicchiarico è già show nelle prime ore nella Casa del GF Vip.

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È bastato poco più di un giorno nella Casa del Grande Fratello Vip perché Simone Annicchiarico attirasse l’attenzione del pubblico. Entrato ufficialmente nel reality il 17 settembre, il figlio di Walter Chiari e Alida Chelli sembra infatti aver scelto una strada decisamente personale per affrontare la sua nuova avventura televisiva: parlare senza troppi filtri, anche quando le sue opinioni rischiano di far discutere e creare polemiche. Per questo, nelle prime ore trascorse insieme agli altri concorrenti, Annicchiarico è già finito al centro di diversi siparietti. Prima con una conversazione sulla musica di Sal Da Vinci, poi un confronto decisamente più insolito sulle teorie di Charles Darwin.

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Grande Fratello Vip, Simone Annicchiarico e il siparietto su Sal Da Vinci

Tutto è nato durante uno dei momenti musicali della mattina successiva all’inizio ufficiale del Grande Fratello Vip. Nella Casa è partita "Per sempre sì" di Sal Da Vinci, la canzone che ha vinto lo scorso Festival di Sanremo, e alcuni concorrenti hanno iniziato a cantare e a eseguire l’ormai celebre coreografia del brano. Simone Annicchiarico ha provato a unirsi al gruppo, lasciando però intendere di non conoscere particolarmente bene la canzone. Quando gli è stato fatto notare che avrebbe potuto imparare il brano, il gieffino ha risposto senza peli sulla lingua e con tono scherzoso:

"Ragazzi, ma questa è musica per sottosviluppati, insomma!"

La frase, estrapolata dal contesto, può certamente apparire molto dura. Guardando però il video del siparietto e il modo in cui si sviluppa la conversazione, l’impressione è che il tono fosse prevalentemente ironico. Il discorso è poi proseguito con Moreno Morello, che ha fatto notare ad Annicchiarico come gli mancasse una parte importante della storia musicale. La risposta è stata: "Non voglio risolverla".

Poco dopo si è tornati proprio a parlare di Sal Da Vinci. Annicchiarico ha lasciato intendere di conoscere il cantante napoletano e, dopo essersi interrogato sulla sua età, ha aggiunto: "Tutto tinto. Lo so chi è, un neomelodico no?".

Anche in questo caso il tono della conversazione sembra essere stato quello della provocazione e della battuta. Resta però il fatto che quelle parole, pronunciate davanti alle telecamere del Grande Fratello, sono inevitabilmente finite sotto la lente del pubblico e hanno contribuito a rendere il figlio di Chiari uno dei concorrenti più commentati di queste primissime ore del reality.

Gf Vip, Annicchiarico e la teoria (spiazzante) su Charles Darwin

Se il siparietto musicale ha attirato l’attenzione soprattutto per il tono provocatorio, la conversazione successiva ha invece sorpreso per l’argomento affrontato. Parlando con Marina La Rosa, Annicchiarico ha infatti espresso il proprio scetticismo nei confronti della teoria dell’evoluzione formulata da Charles Darwin e considerata dalla comunità scientifica uno dei capisaldi della moderna biologia evoluzionistica. Il concorrente ha innanzitutto ammesso di poter essere in errore, prima di illustrare alla coinquilina in maniera molto netta il proprio pensiero: "Me posso sbaglia, sono un asino. Per me Darwin è una ca**ata mostruosa". Simone ha poi chiarito la sua posizione: "Per me noi non veniamo assolutamente dalle scimmie. Le scimmie sono scimmie, noi siamo uomini, i pesci sono pesci". Per poi chiosare: "Il pesce che da idrodinamico vede un’opportunità sulla terra ferma? Ma stiamo scherzando? Ma veramente".

Le reazioni social: Simone è già un concorrente cult

Ed è proprio questo atteggiamento a rendere Simone Annicchiarico uno dei protagonisti più commentati di queste prime ore del Gf Vip 2026/2027. Il pubblico sui social si è diviso tra chi ha interpretato le sue uscite come semplici provocazioni e chi, invece, sembra già considerarlo una presenza destinata a lasciare il segno. Tra i commenti comparsi online riguardo al siparietto sulla musica di Sal Da Vinci, c’è chi ha ironizzato: "Come farsi nemici i Napoletani". Ma non sono mancate le persone convinte che il concorrente stesse semplicemente scherzando: "Sta scherzando". E proprio il tono della scena è stato sottolineato da un altro spettatore, che ha scritto: "È chiaro che stesse scherzando, perché altrimenti sarebbe davvero esilarante dare dei "sottosviluppati" a chi ascolta un certo genere musicale e poi partecipare al #gfvip, noto programma di approfondimento culturale".

Ma ci sono tanti spettatori che, invece di criticare il concorrente, sembrano aver già trovato in lui uno dei personaggi più divertenti della Casa: "No raga ma è un concorrente meraviglioso voglio entrare lì dentro e parlare con lui delle sue teorie". E ancora: "Cmq il GFVIP va guardato solo per Simone, ti giuro già salvo per la finale", "Pensiero notturno, Simone è un grande personaggio, sta portando avanti la baracca ma è dentro da solo 24 ore e in queste 24 ore sta tenendo dei ritmi altissimi di intrattenimento, per me funziona molto bene ma non so per quanto potrà reggere questi ritmi", "Io sono rapita dalle teorie di Simone e da questo dibattito", "Il concorrente più divertente e interessante e ovviamente, il più censurato".

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