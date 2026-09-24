Grande Fratello Vip, la bestemmia di Simone Annicchiarico è virale: rischio squalifica per il gieffino
L’episodio è avvenuto in cucina durante la diretta: la frase incriminata mentre i ragazzi cucinano passa anche dai microfoni, e le reazioni immediate dei concorrenti fanno esplodere il caso.
A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip arriva già il primo caso destinato a far discutere. Protagonista è Simone Annicchiarico, che durante un momento apparentemente tranquillo nella Casa si è lasciato sfuggire una bestemmia pronunciata a bassa voce, ma chiaramente riconoscibile nel video che sta circolando online. La scena è stata catturata dalle telecamere proprio nel momento in cui il concorrente si trovava in cucina insieme a Giancarlo Danto e, nel giro di pochissimo tempo, la clip è stata rilanciata sui social.
Grande Fratello Vip: il momento in cucina con Simone Annicchiarico
La scena si è verificata mentre Giancarlo Danto era impegnato a far bollire la pasta. Non c’era una discussione accesa e non sembravano esserci particolari tensioni tra i due: Annicchiarico ha reagito a ciò che stava facendo il compagno di avventura e, nel corso del breve scambio, ha pronunciato l’espressione incriminata.
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A rendere ancora più evidente quanto appena accaduto sono state le reazioni immediatamente successive. Nel filmato, infatti, Annicchiarico sembra rendersi conto praticamente subito della frase appena pronunciata e porta le mani alla testa, mentre anche Danto reagisce alzando la mano verso la fronte. Una sequenza di pochi secondi che ha contribuito a togliere qualsiasi dubbio agli spettatori che hanno seguito e successivamente condiviso il video.
GF VIP: la clip ripresa dalla Regia 2
C’è poi un particolare che spiega perché l’episodio non sia stato visto da tutti gli spettatori della diretta televisiva. La scena è stata infatti trasmessa dalla Regia 2, il flusso disponibile online per chi segue la Casa attraverso il sito ufficiale, e non dalla Regia 1 trasmessa su Mediaset Extra. Nonostante questo, il filmato è stato registrato dagli utenti e pubblicato sui social, diventando rapidamente virale.
Il caso ha quindi assunto dimensioni molto più ampie rispetto al pubblico che aveva assistito direttamente alla scena. Nel giro di poche ore sono cominciate le discussioni sulle possibili conseguenze e, soprattutto, sulla possibilità che il concorrente possa essere squalificato.
Cosa rischia Simone Annicchiarico
La questione più importante riguarda ora il regolamento del Grande Fratello Vip e il comportamento che la produzione deciderà di adottare. Le bestemmie hanno storicamente rappresentato una delle infrazioni più delicate all’interno del reality e in passato hanno portato anche all’espulsione di alcuni concorrenti, ma ogni episodio viene valutato dalla produzione nelle circostanze specifiche in cui si verifica.
Al momento, tuttavia, non risulta comunicato alcun provvedimento ufficiale nei confronti di Annicchiarico. Il video esiste, la frase è ormai diventata un caso sui social e la reazione del concorrente e di Danto è evidente, ma resta da capire se gli autori decideranno di affrontare l’episodio durante la prossima puntata oppure di intervenire diversamente.
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