Mentre il Grande Fratello nip di Simona Ventura continua a incassare un flop dietro l’altro, alimentando voci di chiusura anticipata, quello vip di Alfonso Signorini inizia a prendere forma. A dir la verità, già da questa estate il conduttore, affiancato dal fiuto eccezionale di Maria De Filippi, sta lavorando alla scelta del cast per la nuova edizione della sua versione del reality, in partenza (forse) per gennaio. Ora, la lista dei 23 concorrenti scelti è terminata, e pare sia stata consegnata sulla scrivania di Pier Silvio Berlusconi. Sarà proprio lui a dover dare l’ok finale, visto che già a luglio aveva sottolineato: "Il Grande Fratello Vip si farà se il cast sarà interessante", mettendo così un ultima condizione alla messa in onda. Non resta che attendere, quindi, per scoprire se i nomi messi in elenco da Signorini siano di suo gradimento o meno.

GF Vip, Pier Silvio valuta la lista dei 23 concorrenti: chi ci sarà

La versione vip del Grande Fratello dovrebbe partire a gennaio, ma solo se i concorrenti scelti saranno di gradimento a Pier Silvio Berlusconi. Maria De Filippi e Alfonso Signorini, questa estate si erano messi sotto di buona lena per stilare un elenco che potesse entrare nelle grazie dei piani alti di Mediaset, e ora è tutto pronto. La lista è arrivata sulla scrivania di chi di dovere e include, come segnala Davide Maggio, nomi grossi del mondo dello spettacolo e dello sport: cantanti, pugili, attori italiani e turchi, ballerini ed ex politici, oltre a 9 ‘riserve’ con un profilo più basso ma molto più attraenti per il pubblico social.

Secondo un’indiscrezione del settimanale Nuovo Tv, tra i primi nomi contattati ci sarebbero quello dell’ex portiere Walter Zenga, di Federica Pellegrini, e anche di Aida Yespica e Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi. Insomma, qualche new entry e qualche ritorno, dicono i rumor, mentre qualcun altro ha smentito la sua partecipazione. Bianca Balti, ad esempio, era data per certa come concorrente da Novella 2000, ma ha smentito tutto con aria piuttosto infastidita sui social, chiarendo che non avrebbe mai preso parte a uno show simile.

